Tupac Shakur y Snoop Dogg vuelven a encontrarse en el cine

En los años 90, la Costa Oeste del rap estaba en plena efervescencia.

Desde Long Beach, California, Snoop Dogg comenzaba a convertirse en una de las figuras más importantes del género, mientras Tupac Shakur consolidaba su propio lugar en la escena.

Sus caminos terminaron cruzándose en Death Row Records y dieron origen a una amistad que también atravesó momentos difíciles.

Ahora, esa historia llegará al cine. La película biográfica, titulada ‘Snoop’, será dirigida por Craig Brewer y seguirá la trayectoria de Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre real de Snoop Dogg.

Camron Jones se transforma en Tupac para ‘Snoop’

Camron Jones interpretará a Tupac Shakur en la película biográfica de Snoop Dogg.

Según informó The Hollywood Reporter, Camron Jones, conocido por la serie ‘Panic’, interpretará a Tupac Shakur. Jonathan Daviss será Snoop Dogg, mientras que Myles Bullock Be dará vida a Dr. Dre y Lauren London interpretará a Beverly Tate, madre de Snoop.

El reparto también incluye a Algee Smith como Warren G, primo de Snoop Dogg.

Tupac y Snoop: de amigos a una relación marcada por la tensión

La película abordará la relación entre ambos durante su etapa en Death Row Records, donde construyeron una estrecha amistad y grabaron colaboraciones como 2 of Amerikaz Most Wanted.

Pero la historia daría un giro en 1996. Según Yardbarker, Tupac presionó a Snoop para que tomara partido en la rivalidad entre las escenas de rap de la Costa Este y la Costa Oeste, una situación que terminó tensando su relación.

La amistad no llegó a recomponerse antes del asesinato de Tupac en Las Vegas, ocurrido en septiembre de ese año.

‘Snoop’ ya tiene fecha de estreno

El guion fue escrito originalmente por Joe Robert Cole y posteriormente reescrito por Craig Brewer. La producción cuenta con Brian Grazer y Allan Mandelbaum, de Imagine Entertainment, además de Snoop Dogg y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures.

La película llegará a los cines el 6 de agosto de 2027.

Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es un famoso rapero, actor y empresario estadounidense.

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