La tierna reacción de Zendaya al ser llamada ‘señora Holland’ durante la alfombra roja de ‘La Odisea’

La actriz Zendaya volvió a captar la atención internacional al ser llamada “Señora Holland” durante la alfombra roja de su nueva película ‘La Odisea’ en Nueva York.

Este hecho reactivó los rumores sobre un matrimonio secreto con el actor Tom Holland, tras un episodio similar ocurrido meses atrás.

🎬 ¿Qué pasó en la alfombra roja de ‘La Odisea’?

Zendaya recibió el apodo de “Señora Holland” por parte de la prensa durante la promoción de su reciente filme en Nueva York, según reporta el portal Hola!

La artista reaccionó con naturalidad y carisma ante las cámaras de los periodistas.

Este nuevo suceso ocurrió mientras la protagonista lucía un aplaudido vestido vintage bañado en oro del diseñador Zuhair Murad.

La elección de este atuendo temático coincide con la gira promocional de la producción cinematográfica inspirada en la mitología griega.

Te recomendamos leer nuestra cobertura especial sobre este romance.

📸 El antecedente en la gala ‘Black Women in Hollywood’

Esta no es la primera vez que llaman así a la actriz, pues el antecedente ocurrió en marzo de 2026 durante la gala Black Women in Hollywood en Los Ángeles.

Conforme detalla el medio Razón, en esa alfombra azul los fotógrafos gritaron el mismo apelativo para captar su atención.

En aquella ocasión, la intérprete sonrió con complicidad e incluso realizó gestos de victoria de forma juguetona.

Los comentarios sobre la boda cobraron fuerza desde entonces, especialmente por un anillo que la actriz usó en la ceremonia.

Para conocer más sobre este aspecto, puedes consultar las declaraciones completas de su estilista.

💍¿Qué ha dicho la pareja sobre el supuesto matrimonio?

Los rumores sobre el enlace civil tomaron fuerza tras revelaciones públicas de su estilista Law Roach, quien afirmó que la pareja ya contrajo matrimonio.

También hemos analizado en detalle la postura de la propia artista.

Aunque los actores mantienen una estricta discreción sobre su vida privada, sus seguidores analizan cada una de sus apariciones en público para hallar confirmaciones.

Te sugerimos profundizar en las declaraciones directas de la actriz frente a estos rumores.

⭐ El éxito de la artista en la moda y el cine internacional

Zendaya consolidó su posición como un referente de estilo en la industria del cine gracias a sus acertadas elecciones de vestuario de alta costura.

Este concepto de éxito y proyección artística se complementa con nuestro reporte sobre el calendario de todas las cintas en las que participará en este 2026.

Su participación en grandes producciones de Hollywood asegura que la actriz se mantenga en el centro de la atención de la prensa internacional durante todo el año.

De igual manera, el gran momento profesional de su pareja, Tom Holland, también genera expectativas.

Los representantes de ambos artistas aún no emiten un comunicado oficial, mientras los fanáticos esperan nuevos detalles sobre la pareja en las próximas galas de la industria cinematográfica.

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