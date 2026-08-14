¿De qué trata el trend ‘Te invito a pagar la cuota alimentaria’?

La tendencia digital ‘Te invito a pagar la cuota alimentaria’ ha cobrado fuerza en varios países de la región.

Miles de madres de familia usan tarjetas falsas de cumpleaños para denunciar el incumplimiento del pago de manutención.

Esta iniciativa expone la falta de responsabilidad paterna.

📩 ¿De qué trata la tendencia ‘Te invito a pagar la cuota alimentaria’?

La campaña simula invitaciones a fiestas infantiles para reclamar la pensión de alimentos a padres morosos.

Según reportes que circulan en Internet, las publicaciones usan diseños con imágenes de osos, globos y fotografías de los progenitores señalados.

La estrategia combina la sátira y la denuncia social frente a la lentitud percibida en los procesos judiciales tradicionales.

Para comprender cómo este tipo de dinámicas influye en redes sociales, te recomendamos revisar sobre la tendencia de farmear aura.

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📱 Casos virales expuestos en plataformas digitales

Casos emblemáticos en Argentina y Honduras acumulan millones de reproducciones en TikTok y Facebook.

La cobertura periodística del medio Hola Salta registra la publicación de una madre en Santiago del Estero que alcanzó miles de reacciones y comentarios.

Por su parte, la cadena Noticias 247 difundió videos de usuarias hondureñas que exponen incluso a profesionales del derecho por deudas de manutención.

Este tipo de formatos creativos que atrapan la atención de la audiencia se suma a otras narrativas populares; sobre este consumo de contenidos, también hemos analizado en detalle las fruti-novelas como el nuevo fenómeno de entretenimiento en TikTok.

⚖️ Riesgos legales del escrache público

Especialistas advierten sobre posibles demandas por difamación, calumnias y vulneración del derecho a la intimidad.

Información circulante en Internet confirma que la difusión no autorizada de rostros y nombres propios genera responsabilidades jurídicas para quien publica.

Además, la exposición pública en redes sociales puede revictimizar o afectar colateralmente la identidad de niños y adolescentes.

📩 ¿Cómo funciona la tabla de pensiones alimenticias en Ecuador?

En Ecuador rige la nueva Tabla de Pensiones Alimenticias expedida por el Ministerio de Desarrollo Humano.

El cálculo obligatorio se ajusta al Salario Básico Unificado de 482 dólares mediante el sistema SUPA.

Por ejemplo, el pago mínimo por un hijo menor de tres años en el Nivel 1 equivale a 135,54 dólares.

El impago de dos o más cuotas consecutivas genera medidas cautelares o apremio personal.

Pensiones alimenticias en Ecuador; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuánto debe pagar un padre o una madre de pensión alimenticia en Ecuador? Depende de su salario, número de hijos y edades; la ley fija mínimos según una tabla oficial actualizada cada año. Para 2026, los porcentajes van desde 28,12% hasta más de 50% del ingreso neto, según el tramo salarial y si hay hijos menores de 3 años. ❓ ¿Cómo se calcula el valor exacto de la pensión alimenticia? Se aplica la fórmula: (salario neto × porcentaje de la tabla) ÷ 100, usando la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas vigente. El salario neto es lo que recibe el alimentante tras descontar aportes obligatorios como IESS y otras retenciones legales. ❓ ¿La pensión alimenticia incluye el décimo cuarto sueldo? Sí, si existe una demanda de alimentos aprobada, el menor tiene derecho a una pensión adicional equivalente al valor mensual, pagadera junto con el décimo cuarto (hasta el 15 de agosto). Esto está previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y se exige judicialmente si el padre se niega. ❓ ¿Hasta qué edad se paga la pensión alimenticia a los hijos? Por ley, hasta los 21 años si el beneficiario está estudiando; no hay límite de edad en casos de discapacidad debidamente calificada por el CONADIS. Fuera de esas condiciones, la obligación cesa al cumplir la mayoría de edad o al terminar los estudios. ❓ ¿Cómo consultar o cobrar la pensión si el padre vive en el extranjero? A través del SUPA (Sistema Único de Pensiones Alimenticias), ingresando la cédula del alimentante o del beneficiario para ver estado, pagos y saldos pendientes. El pago puede hacerse desde fuera del país mediante bancos autorizados o un representante en Ecuador, actualizando la cuenta bancaria si es necesario.

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