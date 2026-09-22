Loreley Beratz aclaró el misterio de su supuesta desaparición viral en la Fragata Libertad

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La teniente de navío y odontóloga Loreley Beratz reapareció públicamente este 21 de septiembre de 2026 para explicar la ilusión óptica que la convirtió en tendencia digital.

La oficial de la Armada Argentina fue calificada en redes sociales como la ‘teniente fantasma’ tras salir del plano televisivo durante una emisión en vivo realizada desde el buque escuela.

👻 ¿Por qué llamaron ‘fantasma’ a Loreley Beratz?

Durante un despacho en directo conducido por Guillermo Lobo para TN, la oficial terminó sus declaraciones y salió del encuadre repentinamente.

El encuadre en pantalla partida omitió sus pasos, generando bromas y teorías sobre su paradero que se masificaron en plataformas digitales.

Si te causa curiosidad cómo se vio este insólito momento en televisión, puedes revisar aquí las imágenes del clip que desató la controversia en redes sociales.

💬 La explicación oficial de la tripulante

Loreley Beratz aclaró en entrevistas concedidas a TN y al programa De Acá, emitido por la señal de stream Aura, que simplemente caminó en dirección al camarógrafo hacia la proa de la embarcación.

Por su parte, la cobertura de El Trece confirmó que la oficial se encontraba de guardia custodiando el buque al momento del revuelo.

⚓ El retorno tras 161 días de navegación

Según detalló Radio Mitre, la profesional de la salud retornó al Puerto de Buenos Aires luego de permanecer 161 días navegando.

Loreley Beratz catalogó la travesía como una experiencia positiva y festejó el reencuentro con sus familiares y amigos.

El impacto de este hecho cómico continúa sumando interacciones mientras la tripulante retoma sus actividades operativas habituales.

Las confusiones visuales y los malentendidos no son los únicos fenómenos que sacuden las redes; revisa también el caso del arresto que involucró a Jennifer Lopez y que se volvió tendencia global.

Loreley Beratz; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Loreley Beratz y por qué se volvió viral? Loreley Beratz es una teniente de navío y odontóloga de la Armada Argentina, integrante de la tripulación de la Fragata Libertad. Se volvió viral después de aparentemente ‘desaparecer’ de cámara al finalizar una entrevista en vivo con el periodista Guillermo Lobo para TN. ❓ ¿Qué pasó con Loreley Beratz durante la entrevista en TN? Loreley Beratz caminó hacia la proa de la Fragata Libertad después de terminar la entrevista, pero el encuadre y el formato de pantalla dividida hicieron que su salida pareciera una desaparición. El video no fue creado con inteligencia artificial ni estaba editado.

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