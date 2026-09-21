¡Falló la Matrix! Video viral de un tripulante de la Fragata Libertad que ‘desapareció’ en vivo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un plano partido y un punto ciego de cámara provocaron la falsa sensación de ‘desaparición’ de una tripulante de la Fragata Libertad tras culminar su 54° Viaje de Instrucción en Buenos Aires este 21 de septiembre de 2026.

⚓ ¿Qué pasó con la tripulante de la Fragata Libertad en el video viral de TV?

La teniente y odontóloga Loreley Beratz conversó en vivo con el periodista Guillermo Lobo para la cadena TN al llegar a puerto.

Al finalizar el diálogo, la militar caminó hacia proa pasando detrás del reportero.

📹 ¿Cómo se produjo el efecto óptico de la Fragata Libertad?

El movimiento del camarógrafo y el propio cuerpo del periodista crearon un punto ciego que ocultó la caminata de Loreley Beratz.

Según detalló TN, el reencuadre posterior dejó a la tripulante fuera de pantalla inmediatamente.

Por su parte, 24 Horas citó a la funcionaria naval, quien aclaró de forma graciosa que avanzó rápido hacia el camarógrafo sin ser captada.

Adicionalmente, El Litoral explicó que la perspectiva plana en dos dimensiones de la televisión suele generar estas ilusiones cuando alguien transita tras obstáculos opacos.

El retorno de la embarcación militar tras 161 días navegando cerró así con un divertido hecho técnico que inundó las redes sociales.

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El buque escuela de la Armada Argentina concluyó su recorrido de más de 19 400 millas náuticas, mientras los involucrados tomaron el incidente de la transmisión televisiva con humor ante la ola de consultas registradas en Internet.

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