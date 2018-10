Transexual se quita la vida tras defender participación trans en el Miss Universo 

LEA TAMBIÉN

Luego de difundir un mensaje dedicado a la ex Miss Universo Lupita Jones una transexual identificada como Itzel Aidana se quitó la vida. Esto después de que Jones dio unas polémicas declaraciones en las que rechazaba la participación de mujeres transexuales en concursos de belleza.

Según el diario El Universal de México, el cuerpo de Itzel fue encontrado el domingo 7 de octubre del 2018 suspendido del cuello, por lo que las autoridades presumen que se trata de un suicidio.



Días antes de que su cuerpo fuera hallado sin vida, Itzel difundió en su página de Facebook un video poco más de siete minutos en el que se refiere a las declaraciones de Jones. "Por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos... gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan", dice.



Las palabras de Itzel refieren que declaraciones como las de Jones hay muchas personas que "se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen", dijo.



Jones criticó la participación de la Miss España 2018 Ángela Ponce, una mujer transexual, en el certamen Miss Universo que se celebrará el próximo 17 de diciembre del 2018 en Tailandia.



Según la revista People en Español, Jones dijo que "una mujer nacida jamás va a ser igual a una transgénero, biológicamente no son iguales", habrían sido las palabras que criticó Itzel antes de quitarse la vida.



Jones no ha sido la única que ha criticado la participación de Ponce en el Miss Universo. Sus palabras se sumaron a las de la recientemente coronada Miss Colombia Valeria Morales quien aseguró que "el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres, y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces por eso hay que respetarla pero no compartirlo".



Sin embargo, Ponce no será la única mujer trans que participará en el Miss Universo, pues la representante de Mongolia Belguun Batsukh también es abiertamente transexual.