El tráiler de la serie ‘Crystal Lake’ revela origen de ‘Viernes 13’

Jóvenes y campistas sonriendo, corriendo y disfrutando en el campamento Crystal Lake. Inmediantamente una escena sombría muestra una camilla o cuerpo cubierto por una sábana.

Pamela Voorhees (interpretada por Linda Cardellini) observa fijamente el lago desde el muelle mientras dice: “Es como si alguien hubiera puesto una maldición sobre este pueblo”.

Así empieza el tráiler de ‘Crystal Lake’, la serie que revela el origen de la tragedia detrás de ‘Viernes 13’ y Jason Voorhees.

Esta esperada serie precuela mostró su primer adelanto y ya tiene una fecha oficial para llegar a las pantallas.

El clip nos lleva al inquietante pueblo de Crystal Lake y anticipa una historia más psicológica, oscura y personal.

Misterio perturbador

El adelanto deja claro que la producción quiere recuperar el ambiente incómodo, violento y misterioso que convirtió a ‘Viernes 13’ en una de las franquicias más reconocidas del cine slasher.

Sin embargo, esta vez la historia se presentará desde una perspectiva diferente.

En lugar de concentrarse únicamente en asesinatos dentro de un campamento, la serie explorará la transformación emocional de Pamela Voorhees, una madre marcada por la pérdida de su hijo.

De madre a monstruo

Según The Project Arcade, la nueva serie explorará el origen de la tragedia al presentar a Pamela Voorhees como una antigua cantante que decide abandonar su carrera artística para dedicarse plenamente al cuidado de su hijo Jason, quien presenta necesidades especiales.

La narrativa dará un giro oscuro cuando el joven fallece ahogado en Crystal Lake, evento que desencadena un severo deterioro psicológico en la madre y la transforma irremediablemente en una implacable asesina.

A través de una atmósfera inquietante, el avance muestra tanto la cotidianidad del lago, los bosques y la comunidad del campamento, como los primeros indicios de la espiral de violencia que pronto consumirá a todo el lugar.

El elenco y sus personajes

Linda Cardellini (actriz de la película ‘Scooby-Doo’ 2002) interpreta a Pamela Voorhees. La actriz ha explicado que su interés por el personaje surgió precisamente de las distintas capas emocionales que tiene.

En lugar de representarla únicamente como una villana, se pretende mostrar quién era antes de la tragedia y cómo su amor maternal terminó transformándose en obsesión, resentimiento y violencia.

Por su parte, el actor Callum Vinson interpretará al joven Jason. Eso confirma que la relación entre madre e hijo tendrá una presencia constante dentro de la trama.

Callum Vinson interpretará al joven Jason.

La serie se estrenará el 15 de octubre de 2026 y estará compuesta por ocho episodios.

Confusión sobre Jason Voorhees

Alerta de spóiler desde aquí. Una confusión común es pensar que Jason Voorhees fue el asesino principal desde el inicio.

En realidad, Pamela fue responsable de los crímenes cometidos en la cinta original de 1980.

Ella culpaba a los responsables del campamento por el supuesto ahogamiento de Jason y decidió impedir que el campamento volviera a abrir mediante sabotaje y asesinato.

La serie se estrenará el 15 de octubre de 2026, estará compuesta por ocho episodios y estará en streaming en Peacock

Pam Voorhees, una madre soltera que no ha logrado superar la muerte de su hijo. • Foto: IMDb

Terror psicológico

Según Mundiario, Brad Caleb Kane encabeza el equipo creativo del proyecto. Kane ha descrito Crystal Lake como un thriller paranoico ambientado en la década de 1970, influido por cambios sociales y desconfianza hacia las instituciones.

Aunque esta descripción podría hacer pensar que el terror pasará a un segundo plano, Kane ha asegurado que habrá violencia y sangre en cada muerte relacionada con los personajes y con el deterioro comunitario.

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