Tom Holland revela el sacrificio físico que hizo para una escena de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El actor británico Tom Holland reveló un detalle poco conocido sobre el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el intérprete de 30 años confesó que recurrió a un método extremo de preparación física para filmar una de las secuencias más comentadas de la entrega.

El método extremo y sus consecuencias

Tom Holland reveló el sacrificio que hizo para ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Holland explicó que decidió deshidratarse el día previo a grabar una escena en la que Peter Parker aparece sin camiseta.

Su objetivo principal era lograr una apariencia muscular mucho más definida y marcada ante las cámaras, un recurso utilizado ocasionalmente en producciones cinematográficas y por modelos de Victoria’s Secret, como Adriana Lima.

Sin embargo, el actor admitió que el sacrificio no tuvo el efecto visual deseado y solo generó incomodidad física.

“Intenté hacer esa estúpida cosa de la deshidratación; no bebí agua el día anterior y luego bebí mucha más agua antes de filmar”, comentó Holland, señalando que la falta de hidratación solo provocó que estuviera de mal humor durante la jornada de rodaje.

El contexto de la escena en ropa interior

La secuencia en cuestión se desarrolla en una bañera rusa, utilizada como despacho improvisado por el personaje de Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh.

En la trama, la heroína le exige a Spider-Man despojarse de su ropa para verificar que no porte armas ocultas antes de entrar al agua.

El momento culmina con Peter Parker ingresando al agua en ropa interior y manteniendo únicamente su máscara puesta.

Holland bromeó sobre lo inusual de filmar esta interacción sin la compañía habitual de sus coprotagonistas Zendaya y Jacob Batalon en el set.

Más allá de la anécdota, ‘Spider-Man: Brand New Day’ marca el inicio de una nueva etapa para el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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