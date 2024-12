Timothée Chalamet se sumergió profundamente en la vida de Bob Dylan para interpretar al ícono en la película ‘A Complete Unknown‘. ¿Cómo lo hizo?

Durante seis años, el actor francoestadounidense no solo aprendió a tocar la guitarra y la armónica, sino que también visitó lugares emblemáticos, como la casa de infancia de Dylan en Minnesota y el famoso Café Wha? de Nueva York.

Según Chalamet, mucho ha cambiado desde los años 60. “Ahora es más un tributo a otras leyendas, pero ya no se siente como el lugar que inspiró a Dylan”, comentó a The New York Times.

Chalamet (28 años) genera expectativas por su actuación como Dylan, ya que es una figura relevante y popular entre generaciones jóvenes por su participación como Paul Atreides en las recientes ‘Dune’ (2021), ‘Dune 2’ (2024) y ‘Wonka’ (2023).

¿Dudas iniciales?

La noticia de que Timothée Chalamet interpretaría a Bob Dylan generó escepticismo inicial, incluso entre colegas. Oscar Isaac, coprotagonista de Chalamet en ‘Dune’ pensó que era “una idea realmente mala”.

Tras las primeras proyecciones, la actuación de Chalamet ha sido elogiada por la crítica. Según Variety, su transformación en Dylan es “hipnotizante” y “una de las interpretaciones más cautivadoras de su carrera”.

Chalamet no solo actúa, sino también interpreta las canciones de Dylan. El actor confesó a AP que interpretar a una figura cultural tan trascendente fue uno de los mayores desafíos de su carrera.

Es un homenaje a un genio creativo

La película, que se estrena el 25 de diciembre, no se limita a contar la historia de Dylan como músico, sino que explora su impacto como pensador y figura clave en la formación de la cultura estadounidense.

A sus 83 años, Dylan sigue siendo una influencia global, y Chalamet lo describe como “el artista definitivo de los últimos 60 años”.

Es una figura trascendental, no solo por su legado musical, sino también por su impacto en la cultura contemporánea. Como ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, su habilidad para combinar poesía y música marcó un antes y un después en la industria.

Su influencia es palpable en artistas de distintas generaciones, desde cantautores como Bruce Springsteen hasta fenómenos actuales como Lana Del Rey. Además, Bob Dylan es un símbolo de resistencia creativa que se ha adaptado a lo largo de seis décadas a contextos sociales y políticos cambiantes.

En un mundo donde las voces auténticas son cada vez más escasas, su vida y obra ofrecen una lección de integridad artística. Su biopic no solo es un viaje al pasado, sino una reflexión sobre el poder de la música como motor de cambio y conexión universal.

Tráiler de ‘A Complete Unknown’

