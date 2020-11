El Gobierno de Trump intenta impedir que la justicia paralice el veto a TikTok

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que había apelado la orden de una jueza de Pensilvania del 30 de octubre que impedía al Gobierno imponer restricciones a la aplicación china de intercambio de videos cortos TikTok, que en principio iban a entrar en vigor el jueves 12 de noviembre de 2020.

La orden del Departamento de Comercio de agosto habría prohibido las transacciones con TikTok, lo que según su propietario —ByteDance— en la práctica habría supuesto prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos.



La Casa Blanca no parece tener prisa por implementar una orden de desinversión del 14 de agosto que ordena a ByteDance vender TikTok con el jueves como fecha límite.



No hubo esfuerzos inmediatos por parte de la administración Trump para hacer cumplir esa orden, aunque no estaba claro si el Gobierno concedería formalmente una solicitud de ByteDance para prorrogar el plazo de venta.



El Departamento de Comercio dijo el 1 de noviembre que cumpliría con la orden de la jueza Wendy Beetlestone de poner en suspenso la prohibición, pero dijo que "defendería vigorosamente" sus acciones.



Beetlestone ordenó a la agencia prohibir el alojamiento de datos dentro de Estados Unidos para TikTok, servicios de entrega de contenidos y otras transacciones técnicas.



La Administración del presidente Donald Trump sostiene que TikTok plantea problemas de seguridad nacional, ya que los datos personales recogidos sobre 100 millones de estadounidenses que utilizan la aplicación podrían ser obtenidos por el Gobierno de China. TikTok niega estas acusaciones.



Beetlestone escribió que "las propias descripciones del Gobierno sobre la amenaza a la seguridad nacional que plantea la aplicación TikTok están redactadas en forma hipotética".



El 27 de septiembre, el juez de Distrito en Washington Carl Nichols emitió una orden preliminar a instancias de una demanda presentada por ByteDance que impidió que el Departamento de Comercio ordenara a Apple Inc y a las tiendas de aplicaciones de Google de Alphabet Inc que retiraran TikTok para su aplicación por nuevos usuarios. Estaba previsto que dicha orden entrara en vigor más tarde ese mismo día.