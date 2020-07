Las tiendas de moda locales toman medidas para evitar contagios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las tiendas departamentales y los locales de moda ecuatorianos han tomado medidas de bioseguridad para evitar que sus clientes y empleados se contagien de covid-19.

Las medidas de bioseguridad básicas, como vestir mascarilla, desinfectarse las manos con alcohol y mantener el distanciamiento social, son recordadas a los clientes en los ingresos de las tiendas. Para garantizar lo último, De Prati, Etafashion y The Designers Society limitaron el aforo de sus locales. Etafashion tiene una herramienta electrónica que le permite conocer a los clientes en tiempo real cuántas personas están en la tienda en ese momento. En The Designer Society, en cambio, el aforo es de 4 personas, al tratarse de un local pequeño en relación a las tiendas departamentales.

De Prati y The Designers Society readecuaron sus instalaciones para que los pasillos tengan un solo sentido y de esta forma evitar el contacto entre clientes. Además, en la tienda departamental, la ropa está organizada de tal manera que tiene mayor visibilidad, con el fin de disminuir el contacto cuando el cliente busca un ítem específico.



En los locales de las tres marcas se implementaron láminas en las cajas para dar seguridad tanto al cajero como al cliente y se tomaron otras medidas para que el pago tenga condiciones de bioseguridad.



Otra medida que se ha tomado es la desinfección del cambiador y de la ropa que ha sido tocada por los clientes pero que no fue comprada. En The Designers Society se desinfecta el lugar periódicamente con ozono. Además, una vez que el cliente sale del probador, se separa la ropa en un colgador y se le rocía ácido hipocloroso. "Este desinfectante se produce por la electrólisis del agua y tiene un PH neutro, es biodegradable y natural", explica Carolina Cabrera, gerente comercial. Este líquido no daña el color ni la calidad de las prendas. Después de dos horas, los artículos vuelven a exhibición.

Los cambiadores están habilitados al 50% en las tiendas departamentales y son desinfectados después de cada uso. En Etafashion, además, se señaló en el piso los puntos para hacer fila con la distancia requerida. Las prendas que han sido probadas son aisladas por 24 horas. Antes de regresarlas a la percha, son limpiadas con vapor caliente y alcohol. Este proceso no daña la fibra textil.



En De Prati se establecieron lugares específicos para guardar las prendas usadas por los clientes por 48 horas. Después, pasan por un proceso de sanitización con vapor y finalmente son colocadas nuevamente en el piso de venta.



Ambas marcas también han flexibilizado sus polítcas de cambios y devoluciones sin costo. Los artículos devueltos entran en procesos de cuarentena y desinfección.



Por último, las tres empresas cuentan con tiendas o atención en línea para atender a clientes que no quieren o no pueden acercarse a las tiendas personalmente.