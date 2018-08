'The Big Bang Theory': ¿Tendrán Amy y Sheldon un bebé?

LEA TAMBIÉN

Después de la boda en el final de la undécima temporada, los fans de 'The Big Bang Theory' ya se preguntan si Amy y Sheldon serán papás. El guionista Steve Holland despejó las dudas de los fans durante el panel de la serie en la Comic Con 2018.

"No queremos sorprender a Mayim Bialik hasta el parto, creo. Ni siquiera queremos que ella lo sepa antes. Se preguntará por qué lleva ropa cada vez más amplia y holgada semana tras semana", broméo Holland, aunque finalmente aclaró que "en este momento, para la primera parte de la temporada, no hay planes de que eso ocurra".



El guionista también reveló que la duodécima temporada arrancará con la pareja de científicos en plena luna de miel.



Si bien es posible que Amy y Sheldon serán padres esta temporada, hay razones para pensar que la pareja tendrá hijos en algún punto de la serie. En el prime final de temporada de 'El joven Sheldon', spin-off de 'The Big Bang Theory', se reveló sutilmente que Sheldon tendrá hijos en el futuro.



Con CBS asegurando que probablemente la serie continuará tras su duodécima temporada, parece que habrá entregas suficientes para narrar la paternidad de Sheldon y Amy.



Otro de los guionistas de la serie, Eric Kaplan, incluso tiene algunas ideas sobre cómo sería el hijo de los científicos. "Sería genial, y no prometo nada porque podría no suceder, que el bebé cantara y bailara. Eso sería genial".



La duodécima temporada de 'The Big Bang Theory' se estrenará el próximo 24 de septiembre.