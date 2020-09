'The Batman' reanuda rodaje tras la cuarentena de Pattinson por covid-19

LEA TAMBIÉN

El caballero oscuro vuelve al trabajo. Tras su positivo de covid-19, y después de guardar la preceptiva cuarentena, Robert Pattinson regresa al rodaje de 'The Batman', la nueva película en solitario del personaje de DC Comics.

Hace un par de semanas saltó la noticia de que un positivo había obligado a paralizar la filmación de la película dirigida por Matt Reeves, algo que fue confirmado por Warner Bros, que no reveló a identidad del miembro del equipo afectado. Horas después, saltó la noticia de que era ni más ni menos que el protagonista del filme, Pattinson, un extremo que ni el estudio ni nadie del equipo confirmaron.



Y, según informa Variety, con Pattinson y aquellos miembros del equipo y el reparto que habían mantenido contacto estrecho con él, en cuarentena, siguieron en marcha diversas labores de producción del filme, como la construicción de algunos decorados, pero las cámaras dejaron de rodar. Ahora la filmación se retoma como tal.



"Después de una pausa motivada por la preceptiva cuarentena por el covid-19, la filmación de 'The Batman' se reanuda en Reino Unido", afirmó un portavoz de Warner Bros. Pictures a la publicación estadounidense.



Cuando se paró el rodaje, el pasado 3 de septiembre, 'The Batman' acababa de reiniciar su producción el 1 de septiembre, después de rodar aproximadamente el 25% de la película a principios de año antes del cierre total de la industria en marzo. Este retraso obligó a Warner a aplazar el estreno programado de la película de junio a octubre de 2021.



Junto a Robert Pattinson, el reparto de 'The Batman' lo completan Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Enigma, Peter Sarsgaard como el Fiscal de Distrito de Gotham Gil Colson o John Turturro como Carmine Falcone.