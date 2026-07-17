Cambio de planes para ‘The Batman Part II’: Warner retrasa el regreso de Robert Pattinson

La secuela de ‘The Batman part ll’, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ha sufrido un nuevo retraso en su estreno.

Originalmente programada para 2027, ahora llegará a los cines para el 18 de febrero de 2028, según anunció Warner Bros.

Este cambio forma parte de una reorganización del calendario cinematográfico del estudio.

Causas del retraso en la producción

De acuerdo El Imparcial, el retraso en la producción de la secuela responde principalmente a la necesidad de mantener la calidad alcanzada en la primera entrega.

Más allá de cualquier problema creativo, el estudio busca reorganizar estratégicamente su calendario de estrenos.

Este ajuste representa el segundo contratiempo significativo para la cinta, prolongando considerablemente la espera de los seguidores para reencontrarse con el Caballero Oscuro.

Expansión del universo de Batman

Según La Cuerva De Nerd, no obstante, el universo consolidado por Matt Reeves continúa expandiéndose con éxito.

La gran acogida de la serie ‘The Penguin’ reafirma la confianza de Warner Bros, en mantener esta visión oscura y detectivesca del personaje.

Tras el éxito rotundo que supuso la primera parte gracias al enfoque interpretativo de Robert Pattinson, las expectativas se mantienen altas.

Retrasa ‘The Batman: Part II’ su estreno hasta 2028. • Foto: IMDb

Expectativas para ‘The Batman Part II’

Se aguarda que ‘The Batman Part II’ marque finalmente el regreso triunfal de esta versión del icónico héroe tras una larga ausencia. Los fanáticos esperan ansiosos ver cómo se desarrollará esta nueva entrega y qué sorpresas traerá consigo.

Con la expectativa de que la secuela no solo amplíe la escala del conflicto, sino que también desafíe los límites éticos y personales de un Bruce Wayne que apenas comienza a comprender su lugar en Ciudad Gótica.