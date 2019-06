Nueva terapia da esperanza a pacientes con cáncer de mama en etapa avanzada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo tratamiento que combina la inmunoterapia con la quimioterapia da una mayor esperanza de supervivencia a las mujeres con cáncer de mama metastásico con mutaciones triple negativo y HER2 positivo, señaló este jueves 6 de junio del 2019 un experto.

"Este tratamiento, que ya había sido probado con éxito en pacientes con cáncer de pulmón, es sumamente novedoso porque ayuda a que el sistema inmune vuelva a reconocer las células malignas y las destruya", explicó el doctor mexicano Brizio Moreno, adscrito al Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato.



El especialista explicó que en Latinoamérica, el de mama es el cáncer más común entre las mujeres y es el segundo en mortalidad. En México, dijo, 65 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama diariamente y únicamente el 30 % de las pacientes tienen este diagnóstico en etapas tempranas.



Mientras que 58 % de los casos diagnosticados presentan tumores grandes que pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. "En este escenario metastásico, las pacientes tienen una enfermedad incurable, por lo que la idea es que no se incremente la toxicidad y se mejore su calidad de vida", destacó.



El cáncer de mama, detalló, pues ser clasificado en tres tipos: el receptor hormonal (RH) positivo, cuando el tumor es sensible a hormonas femeninas, el receptor 2 (HER2) positivo, en el que hay sobreproducción de proteína HER2, y triple negativo.



Este último es el más agresivo y difícil de tratar, dado que no se cuenta con un receptor específico al cual dirigir algún medicamento. El doctor Moreno explicó que un estudio llamado IMpassion130 logró determinar que las pacientes con cáncer subtipo triple negativo a quienes se les suministró la inmunoncología basada en una sustancia llamada atezoliuzumab junto con quimioterapia podían incrementar sus expectativas de vida en casi 30 %.

"Con esto se pudo demostrar que las pacientes pueden vivir más y mejor", aseveró el especialista.



Esta terapia, dijo, detiene la progresión y aumenta la supervivencia.

Mientras que para las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que no han recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica, el tratamiento combinado de inmunoterapia a base de otra sustancia llamada trastuzumab con quimioterapia, también ha demostrado mejores niveles de supervivencia.



"En el caso de estas pacientes, la sobrevida puede llegar hasta los ocho años", aseguró. Explicó que estos tratamientos son una importante esperanza, especialmente para aquellas pacientes que padecen el cáncer de mama triple negativo, para el cual hasta ahora no existía tratamiento.



"No teníamos muchas terapias qué ofrecerles, por lo que ahora esto representa un avance significativo en la comprensión de esta enfermedad", afirmó. Los resultados de estos estudios fueron presentados durante la Reunión de la Asociación Americana de Oncología Clínica, que se realizó la semana pasada en la ciudad de Chicago.



De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada año en Latinoamérica más de 462 000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100 000 mueren a causa de esta enfermedad.



Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34 % en la región.