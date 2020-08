El teñido natural de textiles se populariza; expertas tintoreras dan consejos para novatos

LEA TAMBIÉN

Encontrarse con tutoriales, conferencias y cursos en línea de teñido natural es cada vez más común. Estas técnicas han tenido un regreso lento; primero entre artesanos textiles y diseñadores, y ahora entre el público internauta.

El teñido natural consiste en extraer tintes de ingredientes vegetales y animales para aplicarlos, de igual forma, en fibras animales o vegetales. Estas tinturas no pueden usarse en sintéticos, pues en estos no se fija el color.

Algunos textiles naturales son el algodón, lino, lana de oveja y alpaca.



“La gente está reconectándose con lo natural y lo manual desde que empezó la pandemia”, opina la artista textil Camila Morejón. El teñido natural combina justo estos dos nuevos intereses de la población. Esa es una de las razones de su renacimiento.



Este nuevo auge también se debe a que desde hace al menos una década, las clases de teñido regresaron como una alternativa sostenible a las aulas de diseño de las universidades internacionales, de acuerdo con la diseñadora Verónica Buitrón. El interés por las tinturas naturales fue expandiéndose y llegó a verse en los circuitos de moda más importantes del mundo, como la Semana de la Moda de Londres, y en marcas como Patagonia.



Ahora, incluso plataformas de educación en línea, como Doméstika, dan cursos de teñido natural. A nivel local, Buitrón impartió talleres para artesanos hasta antes de la pandemia. La arquitecta y diseñadora Isabel Pérez ofreció un taller de técnicas básicas de tintes naturales, el viernes pasado, a través de las redes de la Universidad del Azuay.



En cuanto a diseño de objetos y prendas no tradicionales con técnicas naturales, Buitrón es una de las pioneras en Ecuador. En el 2014 creó la marca Suspiro, de bolsos y accesorios elaborados en telar y tinturados con ingredientes naturales andinos.

Pérez, quien lanzó su marca de moda sostenible Hera Studio hace un año, encontró en la tintura natural una opción para crear prendas que tengan menor impacto ambiental en su producción sin sacrificar la estética. Morejón usa estas técnicas para crear objetos de decoración y uso personal.



Experimentar con las tinturas naturales en casa es como un juego de alquimia, dice Morejón. “Es seguir una receta, todos podemos hacerlo”, agrega Pérez. Con el tiempo, sin embargo, se descubre un universo de ingredientes, técnicas y tradiciones que ofrecen muchas posibilidades, según Buitrón.



Para empezar a experimentar es recomendable usar ingredientes de mucho potencial tintóreo, como la cúrcuma, de acuerdo con Morejón. Aunque para que el tinte se quede, tendrá que ‘mordentarse’ la tela, o sea prepararla para que se fije el color. Pérez recomienda usar pepas de aguacate, pues tienen un fijador natural. Para tinturar una prenda se necesitarán al menos 20.



“Lo más sencillo para iniciar es usar instrumentos e ingredientes de la cocina. También se puede usar desechos alimenticios, como la borra del café o las cáscaras de cebolla”, dice Buitrón, quien es autora del libro ‘Manual de tintes naturales de la Sierra ecuatoriana’. La diseñadora textil compartió un sencillo paso a paso disponible en la versión digital de EL COMERCIO.

Tiña su ropa usando ingredientes de cocina



Materiales:

Cúrcuma

Jabón líquido

Agua

Una olla mediana

Una estufa

Ropa o tejidos 100% naturales (algodón, lana, lino, alpaca)

Bandas elásticas (opcional, para tie-dye)

Paso 1: Lavar la prenda



Introducir la prenda en la olla con suficiente agua para que flote libremente.

Agregar media cucharadita de jabón líquido, mezclar y a fuego lento llevar el agua casi a punto de ebullición. Dejar en esta temperatura por media hora.

Apagar la olla, dejar que las prendas enfríen y lavarlas con agua fría para retirar el exceso de jabón.

Paso 2: extracción del tinte



Agregar dos cucharadas de cúrcuma por tres tazas de agua.

Hervir el tinte durante 5 minutos, luego bajar la temperatura. Cocinar durante una hora, si ve que el color es muy sutil, agregar más tinte. Cuanto más tiempo se cocine, más intenso será el tinte.

Tie-Dye opcional



Amarrar la prenda con las bandas elásticas para crear un patrón antes de sumergirla en el tinte.



Paso 3: Titnturación





Sumergir completamente la prenda o tejido en el tinte todavía caliente. Agregar agua si es necesario para que el material flote libremente en el tinte.

Calentar la olla en temperatura baja por una hora.

Retirar la olla de la estufa y dejarla reposar por una hora mínimo o hasta un día.



Una vez que el tejido haya alcanzado el tono deseado (el color se aclarará un poco a medida que la tela se seque), sacarlo del tinte y enjuagarlo con agua fría. Retirar las gomas elásticas y secar la prenda a la sombra.