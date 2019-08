¿Cómo saber si un teléfono celular está siendo espiado?

LEA TAMBIÉN

Tiene la sospecha de que su teléfono celular está intervenido o que lo espían. Pues hay algunas maneras de descubrir si su smartphone, en efecto, lo maneja alguien más. Actualmente existen aplicaciones que sin el conocimiento de la víctima empiezan a navegar por el contenido del dispositivo móvil.

Esta práctica fue bautizada como stalkerware (virus del acosador), según una publicación del diario El País de España. Lo de virus está bien atribuido, ya que las aplicaciones que espían el contenido de celulares funcionan de manera similar a la de un virus o malware.



Una vez instalada la ‘app’ que va a espiar determinado celular, toda actividad que se registre en el dispositivo será enviada a un servidor al que tendrá acceso el espía. La víctima no tendrá idea de que sus archivos están siendo revisados por alguien más. Sin embargo, hay algunas pistas para determinar el stalkerware.



La repentina aparición de varias ventanas emergentes en el navegador del celular, es una de las alertas para determinar que se es víctima de espionaje, recoge El País. También un incremento en el buzón de correos no deseados o spam debe ser tomado en cuenta.



Si su teléfono celular desapareció por unos minutos u horas un día cualquiera, de su casa u oficina será otro motivo para empezar a dudar si es espiado. El teléfono pudo haber sido sustraído para instalar las aplicaciones dedicadas a stalkerware. Recuerde que instalar nuevas herramientas en el celular es solo cuestión de minutos.



Si la batería de su celular dura menos de lo habitual su teléfono podría estar intervenido. Un teléfono portátil con stalkerware tiene una batería menos rendidora que uno libre de espías. Ya que el teléfono espiado debe trabajar mucho más para navegar en el contenido analizado. La temperatura del móvil también podría ser una alerta de que está siendo espiado. Como debe desempeñar mayor número de tareas, la batería se agota y el celular se recalienta.

Se recomienda no instalar aplicaciones fuera de las tiendas de Apple o Google para que los teléfonos no sean infectados con virus. Por suerte, para los usuarios de Apple, ese sistema operativo no es vulnerable a estos stalkerware. Si tiene la sospecha de que su celular está intervenido se sugiere restaurar los valores de fábrica del teléfono.