WhatsApp tendría tu celular a punto de 'colapsar': Así lo puedes solucionar

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería móvil más famosas del mundo. Con más de 2 000 millones de usuarios, esta ha alcanzado en gran parte su éxito por todo lo que permite hacer: enviar fotografías, autodestruir mensajes o notas de voz. Sin embargo, puede que estas mismas funciones sean las que ralentizan el funcionamiento de los teléfonos celulares.

Los mensajes de texto o SMS son cosa del pasado. Si bien es cierto que por ahí puede que lleguen mensajes publicitarios, es muy raro que hoy en día los usuarios se comuniquen por este medio, pues no cuenta con todo lo que necesitan.

En el caso de WhatsApp, esta aplicación va más allá de lo que era en el 2009, cuando al principio era tan sólo un servicio de mensajería instantánea, con la novedad de que podía utilizarse con cualquier conexión a Internet y que además permitía ver si los contactos estaban conectados o no. Progresivamente se fueron incluyendo otros elementos con el paso de los años, como llamadas, video llamadas, gifs y ‘stickers’.

Sin embargo, todo esto no ha sido gratuito. La principal característica de los SMS es su ligereza en cuanto al tamaño. Los ‘whatsapps’, por el contrario, pueden llegar a ser muy pesados dependiendo de los contenidos que tengan. Por ejemplo, un video de un minuto puede demorar más en ser enviado que un mensaje de texto, debido a que estos tienen una mayor carga.

El problema es que esto tiene grandes repercusiones en sus dispositivos móviles, haciendo que con el paso del tiempo tenga problemas de rendimiento. Pero, ¿por qué sucede esto?, ¿cómo puedes solucionarlo? Acá te contamos.

El guardado automático en la galería

WhatsApp descarga automáticamente nuevas fotos y videos que se le envían. Estos se almacenan en tu teléfono, pero también se pueden guardar en el rollo de tu cámara.

Esto es problemático porque cada vez se llena más el espacio de su memoria. Ten en cuenta que un teléfono celular necesita tener suficiente almacenamiento disponible para funcionar a pleno rendimiento. Según el celular se va llenando de datos, el sistema debe procesar esos datos extra.

Por esto mismo, se recomienda en una primera instancia desactivar esta opción. Puedes hacerlo dirigiéndote a ‘Configuraciones’ en la aplicación.

Ahí, seleccionas la opción de ‘Chats’. Si eres usuario de iOS, desactiva la opción ‘Guardar en el carrete’. Para los usuarios Andorid, oprime la opción que dice ‘Desactivar Visibilidad de archivos multimedia’.

Esto hará que las fotos y videos no queden guardados en la galería, ahorrando así un poco de espacio en la memoria.

Detenga las descargas automáticas

Ahora bien, el hecho de que no se guarden archivos multimedia en su celular no significa que estos no sigan ocupando espacio. Cada vez que descargas algún archivo en WhatsApp, estos quedan guardados en la aplicación.

Para verificar cuánto pesa tu aplicación o cuánto almacenamiento tiene ocupado, dirígete a la opción de ‘Administrar almacenamiento’. Allí podrás ver el peso total de tus chats y archivos multimedia.

Este mismo peso ocupa espacio en tu teléfono y tal vez en la nube (en el caso de los usuarios de iOS puede ocupar espacio en iCloud).

Una forma de liberar este espacio es deteniendo las descargas automáticas. En la parte del menú que dice ‘Uso de datos y almacenamiento’, puedes configurar si quieres que estos archivos se guarden sólo cuando hay datos móviles, si está conectado a una red Wi-Fi o nunca.

Esto hará que cuando te llegue un archivo multimedia debas oprimir para descargarlo, teniendo así mayor control de lo que quieres o no guardar en la memoria de tu celular, además de ser una opción útil para ahorrar datos móviles.

