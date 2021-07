Twitter removerá sus ‘historias’ en agosto de 2021

La idea de crear un espacio para que los usuarios de Twitter suban ‘historias‘ fracasó. Menos de un año después del lanzamiento de la función, la red social anunció este miércoles 14 de julio de 2021 que la eliminaría. ¿La razón? El poco impacto que tuvo entre sus usuarios.

La funcionalidad se llama Fleets y su lanzamiento se anunció en diciembre de 2020. Twitter llegó tarde a la carrera de las ‘historias, publicaciones fugaces que se borran en 24 horas. El primero en introducir este concepto fue Snapchat. En 2016, Instagram comenzó a usarlas y, al ver su popular despegue, Facebook también las adoptó.

A pesar del éxito de esta funcionalidad en otras redes sociales, en Twitter no logró despegar. “Esperábamos que Fleets hiciera que la gente se sintiera más cómoda al unirse a la conversación en Twitter. Pero, desde que hicimos su lanzamiento, no hemos visto un incremento en el número de personas que se unen a Fleets como esperábamos”, aseguró la compañía en una publicación de su blog.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome