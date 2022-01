Sony anuncia nuevos dispositivos de realidad virtual para PlayStation VR2

La multinacional tecnológica Sony anunció este miércoles 5 de enero del 2021 los primeros detalles de la nueva generación de sus dispositivos de realidad virtual, PlayStation VR2, que incluyen un visor renovado y dos mandos, uno de ellos con su tecnología háptica Sense.

Los dispositivos, desarrollados para PlayStation 5 (PS5), buscan aportar “una mayor sensación de presencia” del jugador para permitir que interactúen “de una manera mucho más visceral”, explicó el vicepresidente sénior de planificación y gestión de plataformas, Hideaki Nishino, en el blog oficial de PlayStation.

El nuevo visor incorpora resolución 4K con imágenes de alto rango dinámico (HDR) y un campo visual de unos 110 grados y tecnología de rastreo de movimiento ocular. Además se han incorporado sensores y vibración a los auriculares para poder sentir, por ejemplo, el pulso elevado de un personaje u objetos pasando cerca de la cabeza.

Next-gen VR immersion — How PlayStation VR2 Sense Technology combines eye tracking, headset feedback, 3D Audio, and the #PSVR2 Sense controller: https://t.co/Ik5EI6nlfQ pic.twitter.com/nCirhhk92t