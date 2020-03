Una joven Virginia de la Mora protagoniza el adelanto de la tercera temporada de 'La Casa de las Flores'

LEA TAMBIÉN

"Para entender el presente, hay que viajar al pasado". Esta fue la frase con la que este viernes 6 de marzo del 2020 Netflix presentó la tercera y útlima temporada de la popular serie mexicana 'La Casa de las Flores'.

El video traslada a los seguidores del show nuevamente a Ciudad de México, pero esta vez, los eventos se desarrollan en el año 1979. "¿Qué le dirían a su yo del futuro?" pregunta una joven Virginia de la Mora en una conversación con Ernesto y Salomón.



El clip muestra que lo que los jóvenes se dijeron no logró cumplirse. Ernesto aseguró que las palabras para su yo del futuro serían: "Ernesto, no seas un idiota como tu papá. Nunca hagas sufrir a tu familia con tus tonterías". Sin embargo, la trama de la primera temporada de la serie giraba en torno al suicidio de la amante de Ernesto, quien se casó con Virginia de la Mora.



Lo mismo ocurre con el personaje de Salomón. "Yo me diría, Salo, si no eres el mejor psicólogo de México está bien. Que tus problemas nunca se mezclen con tu vida profesional" y con el de Virginia "yo diría, olvídate de todo lo que te ha dicho tu madre y que te importe un pepino lo que digan los demás, ¿no?. También le diría ya deja la mota pinche Virginia".



En Instagram, la cuenta oficial de 'La Casa de las Flores' dio otras pistas en su descripción del video en la que se lee: "Quién les habrá hecho tanto daño para que se les olvidara, oigan".



Ambos videos auguran una pronta llegada de la tercera y última temporada de 'La Casa de las Flores', la serie de Manolo Caro que en octubre del 2018 ya había confirmado que llegaría a su fin con una tercera temporada.



Los 13 primeros episodios de la serie se estrenaron en Netflix el 10 de agosto del 2018 y 'La Casa de las Flores' fue bien recibida por la crítica. Entonces el show obtuvo una calificación de 8/10 en el portal IMDb. Con la llegada de la segunda temporada esta disminuyó a 7,8 sobre 10.

'La Casa de las Flores' cuenta con un elenco conformado por Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), Dario Yazbek Bernal (Julián de la Mora), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora). Juan Pablo Medina (Diego Olvera), Verónica Langer (Carmelita), entre otros.