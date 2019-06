Taylor Swift presenta un tema musical contra la homofobia

LEA TAMBIÉN

You Need to Calm Down (Necesitan calmarse) es el título del nuevo tema musical que la cantante estadounidense Taylor Swift presentó en el marco del mes del orgullo Lgbti este lunes 17 de junio del 2019. En solo nueve horas, el clip de tres minutos y medio de duración logró más de nueve millones de reproducciones en YouTube

You Need to Calm Down será parte de 'Lover', el próximo álbum de estudio de Taylor Swift que verá la luz el próximo 23 de agosto del 2019. En el tema, la cantante regresa a los ritmos que la caracterizaron en el inicio de su carrera, dejando atrás su lado 'oscuro' presentado en 'Reputation'(2017).



En You Need to Calm Down el mensaje en contra de la homofobia es claro. "Controla tus ganas de chillar a toda la gente que odias, porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay, solo necesitas parar, ¿podrías no pisar el vestido de él?", canta la intérprete de 29 años.



Además, en un verso de la canción, Swift habla de la organización Glaad, que en Estados Unidos promueve imágenes lejos de los estereotipos de la comunidad Lgbti.



El video, dirigido por Drew Kirsch y la propia Swift y producido por Todrick Hall y la cantante, también hace un guiño a la comunidad Lgbti en su estética llena de colores y banderas de arcoíris, símbolo del orgullo gay. Presenta, a manera de parodia, un grupo de personas que marchan con carteles en los que se lee mensajes como "La homosexualidad es un pecado". "¿Por qué estás enojado cuando puedes estar contento?" cuestiona la intérprete.

Video: YouTube, cuenta: Taylor Swift



El clip cuenta con la participación de varias celebridades. Entre ellas están los protagonistas del clip incluyen a miembros de los 'fab 5', protagonistas de la serie de Netflix 'Queer Eye' que ayuda a las personas a cambiar su vida.



También aparece la presentadora Ellen DeGeneres, quien fue la primera mujer abiertamente lesbiana de la televisión estadounidense y la cantante Katy Perry, quien siempre ha sido aliada de la comunidad Lgbti, el actor Ryan Reynolds, entre otros.



El video finaliza con un mensaje en el que la cantante invita a sus seguidores a firmar una petición para el senado estadounidense para apoyar la Ley de Igualdad, un proyecto de ley en el Congreso de EE.UU, que promueve una enmienda a la Ley de Derechos Civiles para prohibir que las personas sean discriminadas por su orientación o su identidad sexual.



"Mostremos nuestro orgullo exigiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes traten a todos nuestros ciudadanos equitativamente", dice Swift en el texto.