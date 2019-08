¿Subió la tasa de ingreso a Galápagos para extranjeros y ecuatorianos?

LEA TAMBIÉN

En julio del 2019, al hacer pública la estrategia para estimular la permanencia de turistas extranjeros en Ecuador, la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, reveló que se analiza un incremento en el valor de la Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos.

"Los turistas que vienen a las islas (Galápagos) pasan una noche ya sea en Quito o Guayaquil y se van; al regreso es lo mismo: una noche y vuelven a sus destino", fue el diagnóstico de la funcionaria.



"La propuesta es que si los turistas (extranjeros) se quedan una noche más en el continente- es decir, tres noches- el costo de su ingreso (a Galápagos) será de USD 200. Y si su estadía es menor, el costo será de USD 400. Y en lo que respecta a los nacionales, se incrementará a USD 50", señaló la Ministra en diálogo con la revista Nuestro Mundo Air Magazine.



"Estamos buscando cómo llegar a consensos, porque tenemos que hacerlo con el Gobierno de Galápagos", precisó Rosi Prado de Holguín.



El 22 de agosto del 2019, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) dio a conocer que el Pleno (del Cgreg), reunido el 14 de agosto, emitió la Resolución XXX-CGREG-14-08-2019 que dispone fijar como fecha tope el 31 de diciembre del 2019 para la aprobación del incremento a la Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos.



En la sesión de ese día, el Pleno del Cgreg recibió un 'análisis de estudios realizados respecto al incremento de la tasa de turistas'. Allí se señala, como temas a considerar, que en Galápagos se encuentran dos áreas protegidas: el Parque Nacional y la Reserva Marina. Asimismo, que se trata de un Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, que la actual tabla de cobro tiene una vigencia de 21 años. Que el valor del dólar ha sido impactado por la inflación, entre otros puntos.



En la exposición hecha ese día al Pleno del Consejo de Gobierno se comparan los valores de otros parques en el mundo. Por ejemplo, se menciona que el costo de una entrada a Disney es de USD 109 por un día en un parque para todas las personas mayores de 10 años. O que el valor de la entrada al Volcano National Park de Ruanda (África) cuesta hasta USD 1 500 por dos días.



Este Diario accedió a esa Resolución XXX-CGREG-14-08-2019. Según el documento, la nueva Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos entrará en vigencia en el plazo de un año, contado a partir de la aprobación del nuevo valor. Para ello, los Consejos Cantonales de Turismo receptarán propuestas y un comité técnico, conformado por los delegados del Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos, definirá el valor final de la Tasa.

Actualmente, la tabla de cobro establece un pago para los turistas extranjeros no residentes en Ecuador que deseen visitar las 'islas encantadas': USD 100 para mayores a 12 años y USD 50 para menores de 12 años. La tarifa es de USD 6 para los turistas nacionales o extranjeros residentes en el país mayores a 12 años y de USD 3 para niños



La Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos establece en su artículo 29 que entre los criterios para la fijación de tasas de ingreso a Galápagos están: el tiempo de permanencia, edad, condición de discapacidad, modelo turístico y nacionalidad o residencia.



En su artículo 27, la Ley determina que el Pleno del Cgreg tiene la facultad de fijar "tasas y contribuciones por conservación de áreas naturales protegidas, ingreso de embarcaciones, movilidad humana, transporte, prestación de servicios públicos".



En el 2018, según datos del Consejo de Gobierno de Galápagos se recaudaron USD 17,8 millones por ingreso de turistas al Parque Nacional Galápagos. En el 2017 el valor fue de USD 16,1 millones, en el 2016 de USD 14,2 millones y en el 2015 de USD 14,6 millones.



Según la Ley, "al menos el 50% del total del valor que se recaude por concepto de la tasa por ingreso y conservación de las áreas naturales protegidas, serán asignados a la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa desconcertada a cargo de las Área Naturales Protegidas de Galápagos y deberá ser destinado a la conservación y protección de las mismas".



El Consejo de Gobierno asegura que en el 2018 se destinaron USD 55,8 millones a salarios de funcionarios de instituciones y empresas públicas, a excepción de los GAD. El informe no muestra datos de las inversiones hechas por gasto corriente como monitoreo, vigilancia, mantenimiento, bioseguridad, producción, etc.

Según el estudio presentado, existe predisposición del turista para pagar un incremento de la tasa de ingreso a Galápagos. La actual rige desde el año 1992, por lo que una de las recomendaciones presentadas es establecer un plazo mínimo y máximo de futuras actualizaciones de la tabla de cobro. Todo esto con el fin de contrarrestar la inflación.



