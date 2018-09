Sinfónica de Guayaquil presenta ‘El pájaro de fuego’, estreno nacional del ballet de Stravinsky

LEA TAMBIÉN

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) y la compañía de danza En Avant ofrecerán dos funciones del ballet ‘El pájaro de fuego’, en el estreno nacional de la obra que cuenta con música del compositor ruso Igor Stravinsky, un espectáculo que incluye a 80 músicos, un cuerpo de danza de 20 bailarines, vestuario y escenografía.

El ballet, con la coreografía original de 1910 del bailarín ruso Michel Fokine, será estrenado este viernes 28 de septiembre a las 19:30, en el Teatro Centro Cívico (Av. Quito y Bolivia), al sur de Guayaquil.



“La orquestación es impresionante. Muy a pesar de que la obra de Stravinsky tiene reminiscencias de su maestro, Rimsky Korsakov, pero es en algunos puntos una gran revolución lo que plantea como figura sonora”, indicó el músico ítalo-argentino Dante Anzolini, director artístico de la OSG. “La idea es que la orquesta toque obras que no se han hecho nunca. Y esta obra nunca se tocó en el Ecuador, y tiene más de 100 años”.



Una segunda presentación está prevista para este sábado 29 de septiembre, a la misma hora, también con ingreso gratuito, pero igual con una parte de las 1 500 butacas reservadas para autoridades e invitados especiales, por lo que se recomienda asisitir con suficiente tiempo de antelación.



‘El pájaro de fuego’ está basado en una leyenda rusa y sitúa al espectador en el jardín nocturno y el mundo maléfico del mago Kastchei, interpretado por el actor guayaquileño Lucho Mueckay. El príncipe Iván, encarnado por el bailarín estadounidense Maxwell Foster, irrumpe en el jardín persiguiendo a un misterioso pájaro, mitad mujer y mitad ave, el Pájaro de fuego, al que le da vida la joven bailarina local Dominique Gonzenbach.



“Es un clásico de principio del siglo pasado, una obra de valor histórico y cultural, y nos estamos apegando a su versión original”, señala la bailarina panameña Jéssica Abouganem, directora coreográfica de la obra y quien interpreta a una de las princesas que resultan encantadas por Kastchei en la trama.



Abouganem, fundadora de En Avant, explicó que la figura de un árbol de oro, “un árbol imponente y de grandes dimensiones”, actúa como elemento central de la escenografía alrededor del que se desarrollan los pasajes de la obra.



El programa lo complementa la presentación del ballet ‘La noche transfigurada’, de Arnold Schoenberg, una obra de 25 minutos, que será presentada como pieza introductoria de la gala. ‘El pájaro de fuego’, que cuenta con el auspicio de la empresa privada y que se presentará luego de un intermedio, tiene una duración de entre 45 y 50 minutos.



Anzolini insistió en la necesidad de que la Orquesta cuente con un cuerpo de baile y un coro como los conjuntos de las ciudades europeas, artistas que no están dentro del presupuesto que depende del Ministerio de Cultura y Patrimonio.



La OSG trabaja en concretar acuerdos interinstitucionales que les permitan recibir fondos del sector privado y poder contratar de forma externa para el montaje de ballets y óperas.



“La gratuidad es un gran beneficio para la comunidad, es necesaria dado al estándar que tenemos de desconocimiento, pero por otro lado condiciona mucho el margen de maniobra de lo que podemos producir, hay que discutirla de forma abierta”, indicó la batuta de la OSG.



El conjunto estrenó en abril pasado ‘La bohème’, su primer gran montaje de ópera en 68 años de vida institucional (800 personas requirieron entradas y se quedaron sin poder disfrutar del espectáculo, según las firmas recogidas por la entidad, que tiene pendiente reponer la obra). Mientras la OSG espera estrenar ‘La Traviata’, ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi, el próximo 16 de noviembre.



“Necesitamos a través de una fundación tener la posibilidad de contratar a aquellos artistas que no son servidores públicos. Además de ópera, la idea es que la orquesta haga todos los años por lo menos dos grandes producciones de ballet, de aquellos que nunca se hicieron en la historia (del conjunto)”, agregó Anzolini.