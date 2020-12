El personaje de 'Star Wars' Boba Fett tendrá su propia serie

Boba Fett se unirá a los personajes de 'Star Wars' que salen de bastidores para tener su propio programa.

Jon Favreau, creador de la exitosa serie de televisión 'The Mandalorian' de Disney, dijo el lunes que 'El Libro de Boba Fett' será un programa que protagonizará el clon cazador de recompensas de clones, conocido por ayudar a capturar al personaje de Han Solo en la saga de ciencia ficción.



Favreau dijo a 'Good Morning America' que la serie debutará en el servicio de streaming de Disney+ en diciembre de 2021.



"Esto es en realidad independiente de la tercera temporada de "The Mandalorian'", dijo Favreau.



En 'The Mandalorian', que ha sido un gran éxito para Disney+, el actor Pedro Pascal personifica a un cazador de recompensas enviado en una misión sensible y participa además el favorito de los fanáticos de la saga espacial: Baby Yoda. Es la primera serie de televisión con actores ambientada en la galaxia muy, muy lejana que se vio por primera vez en la pantalla en la película de 1977 'Star Wars'.



Favreau dijo que 'El Libro de Boba Fett' es parte de la serie de 10 programas y películas relacionados con 'Star Wars' anunciados por Disney a principios de este mes.



No se mencionó entonces la serie de Boba Fett porque "no queríamos estropear la sorpresa", añadió.



'El Libro de Boba Fett' se desarrollará en la misma época narrativa que 'The Mandalorian', poco después de los eventos descritos en la película de 1983 'El Regreso del Jedi', informó Favreau.