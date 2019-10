Spider-Man: ¿Confirmado el actor Tom Holland en Venom 2?

LEA TAMBIÉN

Después de que el culebrón Spider-Man acabara con Tom Holland intercediendo para que el trepamuros siguiera formando parte del UCM, los planes que involucran a Peter Parker no sólo están en la Casa de las Ideas, sino también en Sony Pictures. Y es que la compañía, que ya planea su particular Spider-verso, iniciará su particular universo compartido con un cross-over entre Venom y Spider-Man.

Así lo ha adelantado Ruben Fleischer, el director de la película protagonizada por Tom Hardy. Durante la presentación de Zombieland 2, el realizador fue preguntado por Fandom sobre el inevitable cara a cara entre el simbionte y el trepamuros, que parece que ocurrirá en Venom 2 según sus declaraciones: "Ahí es donde nos lleva lo que se ha hecho hasta ahora".



"Es emocionante, porque Venom no tiene el mismo origen que en los cómics por el asunto entre Marvel y Sony. Así que lo que creo que se está desarrollando y será emocionante ver es su encuentro", señaló entusiasmado respecto a la probable -aunque no confirmada- aparición de Tom Holland en Venom 2.



La secuela de Venom, dirigida por Andy Serkis, retomará la particular historia del simbionte encarnado por Tom Hardy, y podría dar el pistoletazo de salida al universo del trepamuros. Además de otra película de Spider-Man en solitario y la cinta sobre Morbius, Sony Pictures prepara su universo cinematográfico alrededor del hombre araña con personajes como Madame Web, que también tendrá su propia película.