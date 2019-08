¿Spider-Man quedará afuera del Universo Cinematográfico de Marvel?

LEA TAMBIÉN

No es un buen día para los seguidores acérrimos de los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este martes 20 de agosto del 2019, el portal estadounidense Deadline -especializado en la industria cinematográfica- publicó que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habría decidido que no producirá más películas de Spider-Man junto con Sony Pictures.

El principal motivo para difuminar el futuro cinematográfico de uno de los icónicos personajes de Marvel, asegura Deadline, habría sido un trato fallido entre Disney, compañía dueña de Marvel Studios, y Sony Pictures. El objetivo: llegar a nuevos términos que le hubiese permitido a la productora de Mickey Mouse una mayor participación económica dentro de las películas del superhéroe.

En términos específicos, detalla Deadline, Disney quería conseguir que las ganancias se dividieran en un 50% para cada empresa, pues las dos últimas películas producidas por Feige, 'Avengers: Endgame' y 'Spider-Man: Far From Home', rompieron récords de audiencia. Sin embargo, Sony descartó categóricamente la propuesta de Disney, pues la multinacional japonesa deseaba mantener el convenio bajo los términos actuales donde Marvel recibe el rango del 5% del primer día de estreno.

Liderada por Tom Rothman y Tony Vinciquerra, la empresa Sony -señala el portal- quería compartir la mayor de sus franquicias por lo que no hubo un consenso positivo. Pese a los citado por Deadline, Disney, Marvel Studios y Sony aún no han confirmado el futuro de Spider-Man en la pantalla hasta la tarde de este martes 20 de agosto del 2019.



Fuentes citadas por Deadline afirman que existen dos películas de Spider-Man en proceso con Jon Watts como director y al intérprete Tom Holland como protagonista. Pero Marvel Studios no participará en la producción creativa de ninguna de las cintas.



Los ingresos exhorbitante de 'Spider-Man: Far From Home' -que logró más de USD 185 millones en su estreno según CNN- pudo haberle abierto la puerta a otros personajes.



Deadline reporta que Kefin Feige mantuvo una serie de reuniones con Tom Rothman, CEO de Sony Pictures, para hablar de la posible inclusión de nuevos rostros al Universo Cinematográfico de Marvel



El personaje de Venom, por ejemplo, fue una de las grandes personas que podían haber entrado en el UCM, pero la recaudación de su película no convenció a Disney.