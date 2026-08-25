Son Ye-jin regresa a los kdramas de Netflix con una historia de seducción, poder y engaño

Después de cuatro años alejada de las series, Son Ye-jin tiene fecha para regresar a los kdramas.

La actriz protagoniza ‘El escándalo’, una nueva producción de Netflix ambientada en la Corea de la dinastía Joseon.

Una apuesta que lo cambia todo

La trama sigue a Lady Cho, interpretada por Son Ye-jin, una mujer de la nobleza cuyas capacidades y ambiciones superan las limitaciones impuestas a las mujeres de su época.

Lady Cho propone una apuesta a Cho Won, interpretado por Ji Chang-wook, conocido como uno de los mayores libertinos de Joseon. El desafío los lleva a involucrar a Hui-yeon (NANA), una viuda considerada virtuosa que termina atrapada en un juego de seducción que nunca buscó.

El drama se desarrolla en una sociedad regida por estrictas normas de comportamiento, especialmente para las mujeres de la nobleza.

De una novela francesa a Corea

‘El escándalo’ adapta la película surcoreana ‘Untold Scandal’ (2003), que a su vez llevó a la Corea de Joseon la historia de la novela epistolar francesa ‘Las amistades peligrosas’, publicada en 1782 por Pierre Choderlos de Laclos.

La película se convirtió en un referente del cine de época coreano y ahora la historia vuelve a reinterpretarse en formato de serie.

El regreso de Son Ye-jin

Para Son Ye-jin, esta producción representa su regreso a la televisión después de cuatro años. La actriz es reconocida internacionalmente por dramas como ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’ y ‘Something in the Rain’.

La serie está dirigida por Jung Ji-woo, responsable de películas como ‘Eungyo’ y ‘Tune in for Love’. ‘El escándalo’ marca su primera incursión en las series para plataformas de streaming.

La serie ‘El escándalo’ tendrá ocho episodios y llegará a la plataforma el 18 de septiembre de 2026. Netflix también presentó su tráiler oficial, que adelanta una historia marcada por la seducción, las apuestas y los secretos.

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