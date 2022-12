La sociedad web nace con la conectividad

La máquina nunca reemplazará a la emocionalidad, un aspecto inherente del comportamiento humano. Foto: Cortesía

Fausto Segovia Baus Educador (I)

La pandemia constituyó un duro desafío para el sistema escolar, que se desarrollaba bajo patrones tradicionales: profesor, textos, pizarra, tiza y pupitres (que inmovilizaban los aprendizajes) complementado por un currículo rígido.

Nació una nueva modalidad denominada ‘híbrida’, que combinó la presencialidad con la semipresencialidad, bajo parámetros digitales, donde la conectividad era un requisito esencial. Los textos escolares y las guías docentes del sistema anterior daban paso a otros aparatos y aplicaciones, donde la pantalla era protagonista, a través del celular, tabletas y ordenadores. Y se potenciaron los infocentros -hoy llamados Puntos de Encuentro-, en el ámbito rural.

La conectividad

Las nuevas tecnologías de información y comunicación modificaron los sistemas de intervención sobre la realidad. Los modelos burocráticos y asistencialistas -característicos del siglo XX- dieron paso a las demandas sociales orientadas hacia la calidad de vida, al surgir un paradigma inédito: la sociedad reticular; es decir, la alianza entre el conocimiento y la información mediante nuevos sistemas de producción y de comunicación.

Un nuevo tejido social germinó con la Internet, las computadoras, los dispositivos digitales y las redes sociales gracias a la conectividad, reconocida como “la capacidad de un dispositivo (ordenador personal, periférico, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc.) de conectarse y comunicarse con otro, con el fin de intercambiar información o establecer una conexión directa...”.

La conexión

La profesora Claudia Tobar, de la USFQ, dice que “un educador que no conoce el cerebro -sus conexiones neuronales- equivale a un cardiólogo que no conoce el corazón”. Por eso, la conexión no solo implica procesos explicados por la teoría de sistemas, sino por articulaciones complejas en varios ámbitos: biológicos, psicológicos, antropológicos y pedagógicos investigados por la neuroeducación, que combina la neurología con la formación y los aprendizajes; de manera especial, con las emociones, las destrezas, las habilidades y las competencias no solo lingüísticas, sino psicomotoras y valóricas.

El cerebro es un órgano emocional que busca patrones de comportamientos, cuyos factores están ajustados a la genética, la alimentación, el sueño, la estimulación y el ambiente. En esta perspectiva, es el motor de los aprendizajes.

Con las tecnologías asociadas al aprendizaje y la neurociencia nace una nueva cultura pedagógica. Foto: Cortesía

Tobar hace un llamado especial a padres y maestros: “Los controles que ejercemos los adultos no educan. La imposición no genera aprendizajes. Nuestro papel es ejercer espacios de rehabilitación, porque los cerebros son diferentes y no son ‘esponjas’, como se cree”.

Las conexiones no son necesariamente con los ordenadores. La máquina nunca reemplazará a la emocionalidad. En esencia, aprender es conectar con las emociones. Nacemos creativos, con capacidad de construir, y en el camino perdemos esa competencia maravillosa. La inteligencia emocional es clave para mejorar como personas.

“Hay que reinventar la educación. El sistema educativo está diseñado a conveniencia de los maestros, no de los cerebros y necesidades de los niños”, reafirma Tobar.

Cultura pedagógica

Con la irrupción de las tecnologías asociadas al aprendizaje y a la investigación de las neurociencias está naciendo una nueva cultura pedagógica en la perspectiva de Arnold Pacey, quien en ‘La cultura de la tecnología’ plantea que “la tecnología no es un conjunto de máquinas o sistemas, sino un modelo cultural que conlleva su aplicación en las escuelas del futuro”.

Los aprendizajes dependen de las conexiones neuronales. La formación inicial y continua de los docentes en el ámbito de la educación digital debe cambiar en forma radical, para adecuarse a la nueva dinámica de la conexión y la conectividad.

