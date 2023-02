Patch Adams visitó la Maternidad Luz Elena Arismendi de Quito

Patch Adams, su equipo de clowns y el vicepresidente Alfredo Borrero visitaron la Maternidad Luz Elena Arismendi. Foto: Vicepresidencia

Patch Adams, médico estadounidense, activista social, clown y autor de varias publicaciones, junto a su equipo Go Clowns están de visita en Ecuador en donde tienen previsto recorrer algunos hospitales.

La primera parada fue este 14 de febrero del 2023 en la Maternidad Luz Elena Arismendi, ubicada en el sur de Quito.

El gerente de esa casa de salud, Roberto Beletanga, les dio la bienvenida: ¨Esta es su casa, un hospital con corazón. Vamos a tener un día de terapia del humor con nuestros pacientes y darles un poco de confort y alivio a sus penas”, dijo.

El vicepresidente Alfredo Borrero y otras autoridades de la maternidad también participaron del recorrido en las áreas de hospitalización materna, pediatría y consulta externa.

Adams y su equipo de clowns estarán en el país hasta el 18 de febrero de 2023. Foto: Vicepresidencia

Actualmente la Maternidad Luz Elena Arismendi cuenta con 288 camas y atiende a más de 6 600 nacidos al año, según informó el Ministerio de Salud.

Adams recordó que ¨en Estados Unidos las personas pierden su hogar por pagar las cuentas de los hospitales. Quiero decirles que llevo 51 años de médico familiar y no les he cobrado a ninguno de mis pacientes. Amo a la gente, no soy un doctor que es payaso, soy un payaso que es doctor¨.

De su parte, Borrero agradeció la visita de Adams y su equipo de 13 clowns "a nombre de los ecuatorianos, sobre todo los que están en estas casas de salud y sufren por llegar a la estabilidad emocional y física".

Hunter Patch fundó el Instituto Gesundheit en 1971, en donde promueve un modelo de salud distinto, universal y gratuito. El médico de la risoterapia y su equipo estarán en el país hasta el 18 de febrero de 2023.

