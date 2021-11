Educación, justicia, igualdad: pedidos de mujeres que se movilizaron en Quito

Yadira Trujillo (I)

La lluvia no las frenó. Tambores, pitos, panderetas, megáfonos, pancartas y pañuelos violetas y verdes recorrieron las calles de Quito en la tarde y noche de este jueves 25 de noviembre del 2021, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Sus protagonistas no solo pidieron por ellas mismas. Las exigencias del movimiento femenino giran alrededor de una sociedad que tenga acceso pleno a sus derechos fundamentales. Educación y salud de calidad, justicia y reparación para las víctimas de violencia, igualdad de oportunidades son pedidos mínimos, aseguran las mujeres.

El respeto por la naturaleza y el derecho a la protesta se abordaron en la jornada. Representantes del Parlamento Plurinacional de Mujeres y organizaciones Feministas como Blanca Chancosa recordaron que se trata de una de las tantas luchas de las mujeres del Ecuador.

La representante dijo que la movilización de este jueves también exige reparación para los asesinados en las cárceles del país y para los criminalizados por su activismo en causas sociales.

Ana Basantes, representante de la Asociación Femenina Universitaria, dijo que la lucha de las mujeres también es en contra del recorte de presupuesto para la educación. Y por la eliminación de todo tipo de violencia en las aulas.

“No vamos a tolerar más docentes abusadores y compañeros misóginos. Queremos a los machistas fuera de las universidades. No más acoso. No más violencia. Por una educación de calidad”, dijo la representante estudiantil.

“Nuestras vidas importan”, señaló Camila Aguirre, de Juventud Revolucionaria. Ella reclama que no se ha hecho nada para evitar que 172 mujeres hayan sido violentamente asesinadas por razones de género en lo que va de este 2021. “Estamos hartas de que no haya acceso a la salud y educación sexual; de que nuestras familias no tengan trabajo, de que los abusos sexuales continúen”.

Las exigencias de las mujeres también se dirigen hacia la toma de los espacios de poder. Erika Petro, de la Organización Política de Mujeres en Lucha de Colombia, expresó que durante muchos años estos les han pertenecido a los hombres. “Han instaurado una política de la muerte”.

El movimiento de mujeres se movilizó desde la Caja del Seguro hasta la Asamblea Nacional, en donde se realizó una velatón como símbolo de luto por las muertes de mujeres, activistas sociales y personas privadas de la libertad en Ecuador.

Además, la concentración en el Legislativo buscó exigir una ley de aborto justa y reparadora para las niñas, mujeres y personas gestantes que son víctimas de violación.

Mujeres rechazan mensaje de la Primera Dama

“No mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas, si nos dejamos. Si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar”. Las palabras fueron parte de un discurso que dio este jueves María de Lourdes Alcívar, primera dama de Ecuador.

El rostro de la esposa del presidente Guillermo Lasso llega a escala internacional, dice Camila Albuja. Por ello, para la joven, “que diga que nosotras somos culpables de lo que nos sucede es terrible. Esta fecha es para exigir que se elimine todo tipo de violencia contra la mujer y es inaudito que justamente hoy haya dicho eso”.

Con ella coincide Devi Grijalva. Ella asegura que el mensaje de la Primera Dama es una muestra de que el Gobierno no acepta la diferencia. “Todo está normado bajo el modelo de la moral y lo que no calza está discriminado”.

La chica además señaló que por mensajes como esos es que ocurren “discriminaciones a personas trans como la registrada en la Basílica del Voto Nacional”. La Estructura del Estado, dijo, “nos excluye. El uso de la ciudad está negado para las personas disidentes”.