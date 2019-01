Joven que venció al cáncer se une al '#10YearsChallenge' y se vuelve viral

LEA TAMBIÉN

La historia de cómo la joven de 18 años Camila Rivadavia venció el cáncer se volvió viral en Twitter luego de que la argentina decidiera este 16 de enero del 2019 unirse al reto '#10YearsChallenge'.

Rivadavia difundió en su cuenta en la red social tres imágenes. La primera la muestra cuando aún era una niña sentada en junto a una mesa. Posa sonreída con una mano sobre su rostro. No tiene cabello, lo perdió por la quimioterapia y en su cuello se puede ver una máscara de protección.



Las imágenes de la actualidad dejan ver a la joven de pie, con la misma sonrisa que cuando enfrentaba el cáncer. A los nueve años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, según contó al portal Infobae América.



"No me animaba, pero... #10yearschallenge" escribió Rivadavia en el texto que acompaña su publicación en la red social y que en solo dos días ha logrado más de 18 000 'retuits' y superó la barrera de los 200 000 'me gusta'.

Rivadavia es oriunda de Mar del Plata (Argentina). En diálogo con el medio argentino Infobae, contó que desde mediados de enero del 2019 vio en redes sociales cómo el #10YearsChallenge ganaba adeptos, lo que le llevó a pensar dónde estaba hace 10 años.



"Cuando empecé a ver todo lo que subían, pensé en publicar algo, pero no lo hice, porque la realidad es que hubo un tiempo en que yo quise borrar todo eso, por miedo a que me trataran como a una 'víctima', porque mucha gente que me conoce no sabe esta historia", relató la joven. Finalmente, un amigo la animó a unirse al reto.



Rivadavia, según contó, estuvo dos años en tratamiento en el interior del hospital tras haber sido diagnosticada con la enfermedad. Durante un año fue tratada con quimioterapia y luego con pastillas. "El tratamiento es súper invasivo, porque así como te elimina lo malo, también te elimina lo bueno", dijo.



La joven difundió el mensaje por la noche del miércoles 16 de enero, cuando se despertó al día siguiente vio que ya tenía más de 700 'retuits', algo que le sorprendió. "Yo pensé que solo lo iban a ver mis conocidos", dijo, pero no tardaron en llegar mensajes de gente que no conocía que le escribían cosas como "el mejor challenge que vi", "sos una guerrera", entre otros.

Valió la pena fumarme 170 fotos boludas para llegar a esta, gracias por haberlo compartido, tal vez no te diste cuenta, pero le acabas de dar esperanza mucha gente, y he hiciste feliz al resto. — Leandro Sorgente (@leoleitoARG) January 17, 2019

Es el mejor challenge que he visto. Me llenaste de felicidad en el día de hoy, besos y un abrazo gigante campeona 💪 — 🌈 (@samiivillarreal) January 17, 2019



Rivadavia lamentó que ahora se vean más casos de cáncer en niños y adultos. Contó que "por una cuestión familiar lo estoy viviendo en el lugar que mis viejos (padres) lo vivieron en ese momento, pero sé que como yo salí otros también pueden".



Sobre la popularidad que ha ganado su imagen, Rivadavia dijo que le gustaría "que todos tengan una mínima esperanza que de esa enfermedad puntual se puede salir. Yo estoy feliz de poder contar que se puede", finalizó.