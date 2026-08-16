La actriz Shannon Elizabeth revela cuánto dinero ganó con OnlyFans en sus primeros días

La actriz de ‘American Pie’ recurre a la plataforma para financiar su refugio y reactivar su carrera.

La actriz Shannon Elizabeth, recordada por ‘American Pie’ y ‘Scary Movie’, superó el millón de dólares en ingresos apenas nueve días después de abrir su cuenta en OnlyFans.

A sus 52 años, la intérprete utilizó este sorpresivo éxito financiero para recuperar su independencia económica y dar un giro clave a su vida personal y profesional.

Una estrategia digital para financiar un nuevo comienzo

Shannon Elizabeth revela cuánto dinero ganó con OnlyFans en sus primeros días.

De acuerdo con Variety, la decisión de incursionar en el servicio de suscripción surgió tras enfrentar un proceso de divorcio y vivir una década en Sudáfrica dirigiendo Animal Avengers, su organización de rescate de fauna silvestre.

Tras alejarse de Hollywood y utilizar gran parte de sus ahorros, su representante le sugirió la plataforma.

Elizabeth vio ahí la oportunidad ideal para recuperar liquidez económica, financiar su refugio animal y obtener la libertad de seleccionar proyectos audiovisuales sin urgencias financieras.

Contenido exclusivo sin necesidad de desnudos

Según el medio RPP, a diferencia del contenido habitual del sitio, la actriz produce material enfocado en interacción, diálogos directos y fotografías sin desnudos.

Para Elizabeth, la experiencia no es ajena: en 1999 fue pionera al lanzar su propia página web para interactuar con fanáticos, por lo que considera OnlyFans una evolución natural para redefinir el contacto con su audiencia.

Ganó un millón de dólares en 9 días: Shannon Elizabeth de ‘American Pie’ en OnlyFans.

El modelo de negocio que atrae a las celebridades

El caso de Elizabeth refleja cómo diversas figuras públicas recurren a plataformas de suscripción para monetizar su imagen de forma independiente.

Con un modelo donde los creadores reciben el 80 % de los ingresos generados, la actriz ha logrado la autonomía financiera necesaria para preparar su regreso a la industria del cine y la televisión como actriz, productora y directora.

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