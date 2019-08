Las producciones de YouTube serán gratis a partir del 24 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Es oficial: el contenido de YouTube Originals será visto de manera gratuita a partir del próximo 24 de septiembre del 2019. Es decir, los usuarios de la plataforma podrán acceder a las las series y películas originales de YouTube sin adherirse a una membresía pagada YouTube Premium. Así lo anunció el gigante de la difusión de videos internacional en su portal web de atención al usuario, este lunes 19 de agosto del 2019.

Pero la liberación no será completa, tampoco indefinida. Sin precisar el rango de tiempo de disponibilidad, la plataforma liberará producciones como 'Cobra Kai', 'Groom', 'Impulse', 'Liza on demand', 'Mind field', entre otros.



YouTube dijo que solo serán gratuitas las producciones que no tengan la insigna 'premium' debajo de un video de YouTube Originals, pues significa que solo los suscriptores tienen acceso a ese contenido.

Video: YouTube Cuenta: Cobra Kai



Asimismo, la plataforma plantea tres condiciones: quien mire cada producción audiovisual tendrá que ser paciente por la serie de anuncios publicitarios que aparecerán durante su desarrollo.



También adelantó que "puede que solo algunos episodios" estén listos para verlos en 'streaming' en cualquier momento. La disponibilidad de cada serie o película puede variar según la nación, aunque YouTube aún no anuncia con detalles los límites por países.

Video: YouTube Cuenta: Liza on demand



Los suscriptores de YouTube Premium todavía disfrutarán de una serie de ventajas como la reproducción sin anuncios del contenido de YouTube Originals, acceso a todos los episodios disponibles de una serie desde el momento del estreno.



Los usuarios también tienen la posibilidad descargar contenido de YouTube Originals para verlo sin conexión -al igual que Netflix- y tienen acceso exclusivo a todo el contenido adicional disponible, como la versión del director y las escenas eliminadas de cada producción.