¿Terminará Anatomía de Grey tras el final de la temporada 17?

Tras 17 temporadas, Anatomía de Grey se está preparando para su gran final. El drama sobre médicos creado por Shonda Rhimes está emitiendo actualmente la que podría ser su última temporada, incorporando la pandemia de coronavirus a su argumento. Y sus creadores han escrito el capítulo final como cierre de toda la serie.



Tras un parón de tres meses, Anatomía de Grey regresa con la segunda mitad de su temporada 17, que será un crossover con la serie sobre bomberos Station 19. A causa de la pandemia, ésta última tanda de episodios serán sólo 16, a diferencia de los 24 capítulos que han tenido sus predecesoras.



Por el momento, ya se han estrenado seis episodios de la temporada 17, y actualmente se están ultimando los restantes, de cara a un estreno en mayo. Pero la actriz protagonista, Ellen Pompeo, pronto terminará su contrato, al igual que la showrunner Krista Vernoff, lo que parece ser un claro indicativo de que el final está próximo.



Según informa The Hollywood Reporter, aún no se ha confirmado oficialmente si ambas estrellas renovarán su contrato, pero Vernoff ha escrito el guion del último episodio pensando en que posiblemente sea el final de toda la serie, aunque también ha tenido en cuenta la posibilidad de que la ficción continúe en el futuro.



"Estoy planeando un último episodio que podría servir como final de temporada o como final de la serie", explicó. "Estoy teniendo en cuenta ambas posibilidades y es muy difícil, no es lo ideal. No es donde desearía que estuviéramos"



"Les he dicho (a ABC, la productora de la serie) que tengo que saber qué vamos a hacer después, porque hay un par de historias de personajes que cambiarán. O habrá un cierre definitivo, o construiré algo que me permita mantener el suspense y el hilo para la próxima temporada. Tengo ambas contingencias", agregó.



Es un poco inusual que Vernoff, como showrunner, no sepa si la serie va a continuar después de la temporada 17. En varias ocasiones, la creadora de Anatomía de Grey, Shonda Rhimes, ha asegurado que la serie continuará hasta que Ellen Pompeo quiera marcharse. El problema es que su contrato de dos años firmado en 2017 pronto concluirá, y por el momento ABC no ha confirmado su renovación.