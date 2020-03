Juez sentencia a Weinstein a 23 años de prisión por violación y abuso sexual

LEA TAMBIÉN

El juez de la Corte Suprema de Nueva York James Burke condenó este miércoles 11 de marzo del 2020 a 23 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein.

Hace tres semanas, un jurado había declarado culpable a Weinstein de acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann.



Además el exproductor de Hollywood será registrado formalmente como un criminal sexual. La condena contra Weinstein marca el final del primer juicio impulsado por el movimiento #MeToo que denunció las agresiones sexuales a las que son víctimas las mujeres en el mundo del espectáculo.



Antes de que se lea la sentencia, Weinstein se dirigió a la corte diciendo que sentía un "profundo remordimiento", pero arremetió contra el movimiento diciendo que ha llegado demasiado lejos y dijo sentirse confundido por lo que estaba viviendo.



"Creo que los hombres están confundidos por todo esto. Este sentimiento de miles de hombres y mujeres que están perdiendo los procesos. Me preocupa este país", aseguró sin mostrarse arrepentido por sus actos. "Esta no es la atmósfera adecuada en los Estados Unidos" añadió.



Mimi Haley y Jessica Mann, testigos de la Fiscalía en este caso, estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. También se dirigieron a la corte y hablaron sobre cómo los abusos sexuales que vivieron las impactaron.



Haley, quien fue víctima de Weinstein en el 2006, dijo al juez que el delito la dejó emocionalmente afectada. "Me marcó profundamente mental y emocionalmente", añadió. "Lo que hizo no solo me quitó mi dignidad como ser humano y como mujer, también me destrozó la confianza".



Mann, quien testificó que Weinstein la violó mientras ambos mantenían una relación que ella describió como abusiva, dijo no saber "cómo explicar los horrores de ser violada por alguien que tiene poder". Aseguró que "el impacto en la psiquis es profundo. La violación no es solo por un momento, es algo que dura toda la vida", aseguró.