Selena vuelve a la música gracias a Beyoncé: la historia detrás del dueto imposible

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Houston, finales de los años 90. Una niña texana escucha la radio local mientras suena, una y otra vez, la voz de una joven cantante de Tejano. Esa niña se llama Beyoncé. La cantante que suena en la radio es Selena Quintanilla.

Años más tarde, esa misma niña se convertiría en una de las artistas más influyentes del mundo. Pero esa canción, y esa voz, nunca dejaron de acompañarla.

Un EP en español que escondía más de lo que parecía

En 2007, Beyoncé lanzó Irreemplazable, un EP completamente en español. Incluía una versión de su éxito Irreplaceable. Lo que pocos imaginaban era que, casi 20 años después, esa canción regresaría transformada.

El aniversario que cambió todo

El viernes 4 de septiembre de 2026, coincidiendo con su cumpleaños número 45, Beyoncé lanzó la edición de 20 aniversario de su álbum B’Day.

Entre 31 canciones, una llamó especialmente la atención: Irreemplazable (Como La Flor).

Aquí está el verdadero gancho de esta historia

La pista combina la letra en español de Irreplaceable con la base musical del clásico de 1992 de Selena, Como La Flor, incluyendo fragmentos vocales de la propia Selena. El lanzamiento fue posible gracias a la aprobación del patrimonio de la fallecida “Reina del Tejano”, algo poco frecuente desde su muerte en 1995, según Variety y CultureMap.

La reacción que nadie vio venir

Chris Pérez, viudo de Selena, anunció el tema en Instagram y respondió a fans decepcionados: “Algunos pueden ser un poco exagerados a veces”, escribió, según recogió Complex.

Beyoncé compartió además un clip donde recuerda haber conocido a Selena en el Houston Galleria, antes de la fama con Destiny’s Child.

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