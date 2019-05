El segundo tráiler de 'Spider-Man: Far From Home' contiene spoilers de 'Avengers: Endgame'

LEA TAMBIÉN

La empresa Sony Pictures Entertaiment publicó este lunes 6 de mayo de 2019, en su cuenta oficial de Youtube, el segundo tráiler oficial de 'Spider-Man: Far From Home'. Hasta las 15:00 de hoy, el video contaba con más de diez millones de reproducciones.

El actor Tom Holland que dará vida al superhéroe arácnido aparece en el inicio del video advirtiendo que contiene spoilers de 'Avengers: Endgame'. "Si aún no has visto Avengers detente, pero si ya la viste disfruta el tráiler", dice Holland.



El avance de 'Spider-Man: Far From Home' se centra en la ausencia de uno de los superhéroes.

Video: Youtube Cuenta: Cinépolis



Según la sinopsis de Marvel, Peter Parker decide irse de vacaciones a Europa con sus mejores amigos, Ned y MJ. Sin embargo, el plan de Spider-Man para dejar por unas semanas su vida de superhéroe cambia cuando decide ayudar a Nick Fury.



Entre el reparto de 'Spider-Man: Far From Home' se encuentran Zendaya (Michelle Jones), Jon Favreau ( Happy Hogan), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Marisa Tomei (May Parker), Jack Gyllenhaal (Mysterio). La película tendrá su estreno en julio de 2019.

De acuerdo a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, con 'Spider-Man: Far From Home' concluye oficialmente la llamada Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.