Secadores de esmalte de uñas dañan el ADN y generan mutaciones, dice estudio

Los secadores de esmalte de uñas de luz ultravioleta que se utilizan para fijar las manicuras en gel generan muerte celular y mutaciones en el ADN que pueden causar cáncer, según plantean investigadores de la Universidad de California, en San Diego (EE.UU.).



El uso de estos secadores es común en los salones de uñas; generalmente usan un espectro particular de luz ultravioleta que va de 340 a 395 nanómetros (nm), para secar productos químicos que usan las manicuras de gel.

Para hacerse una idea del riesgo, lo investigadores comparan las máquinas bronceadoras que tienen potentes filtros que emiten radiaciones ultravioletas con un espectro que puede ser incluso menor que el usado en los secadores de uñas, aproximadamente de 280 a 400 nm.



En el caso del uso de las cabinas bronceadoras de rayos UVA está suficientemente demostrado, de manera científicamente concluyente, que son cancerígenas; pero el espectro utilizado en los secadores de uñas no se ha estudiado aún.



"Hasta donde sabemos, nadie ha estudiado estos dispositivos ni cómo afectan a las células humanas a nivel molecular y celular hasta ahora", advierte Ludmil Alexandrov, profesor de bioingeniería y medicina celular y molecular en UC San Diego, y autor del estudio publicado en la revista Nature Communications.

Frequent fans of gel manicures, take note💅: researchers at @UCSanDiego studied the UV light-emitting devices used to cure gel manicures, and found that their use leads to cell death and cancer-causing mutations in human cells. More on @NatureComms study: https://t.co/Ldouer8RNY pic.twitter.com/NkGcMH5Rc9