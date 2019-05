La banda alemana Scorpions confirma primer concierto en Ecuador en octubre con su gira 'Crazy World Tour' 

LEA TAMBIÉN

La potencia sonora de la icónica banda alemana de hard rock, Scorpions llegará por primera vez a suelo ecuatoriano. En el marco de su gira 'Crazy World Tour', la agrupación repasará su repertorio a las 20:00 del próximo 12 de octubre del 2019. El escenario será el Coliseo General Rumiñahui, en Quito. Scorpions lo confirmó en su plataforma web oficial este lunes 6 de mayo del 2019.

Scorpions, liderada por la voz de Klaus Meine, la guitarra de Rudolf Schenker, las cuerdas de Matthias Jabs, el bajo de Pawel Mąciwoda y las baquetas de Mikkey Dee (exbaterista de Motörhead), es una de las bandas más 'heavy' de la escena rockera a escala mundial, tanto por sus composiciones como su puesta en escena. Más de treinta placas discográficas -entre álbumes de estudio, recopilatorios, en vivo y video- componen su recorrido musical que suma más de 50 años en escenarios internacionales.



La banda llegará al país con un disco que marcó un antes y un después en su trayectoria: 'Crazy World' (1990), su décimo primer álbum de estudio. Producido por Keith Olsen, leyenda musical que trabajó con bandas como Foreigner, Journey, Fleetwood Mac y el irreverente Ozzy Osbourne, el disco logró el clímax musical con Wind of Change. La canción -convertida en himno por los seguidores de la agrupación- se posicionó como una bandera de la revolución social y política que Europa vivió tras la Guerra Fría.



En un documental de 100 minutos, elaborado por la cadena internacional Deutsche Welle, Meine contó que -meses antes de que el conflicto bélico culmine- sintió su final en un concierto para la paz que se desarrolló en Moscú. El vocalista transformó esa sensación -con aires de cambio y nostalgia- en música.



Pero casi una década antes de que Wind of Change sonara en Alemania, Meine casi pierde su voz en 1981, cuando grababa el disco 'Blackout'. En el audiovisual biográfico, se desentraña una suerte de lucha de Meine para recuperar su habilidad vocal.



No podía alcanzar los altos, le era difícil mantener su registro -armonioso y lleno de matices- y a veces no podía hablar. Un médico le dijo que cambiar de profesión. Meine decidió abandonar Scorpions, pero sus compañeros no lo aceptaron. Un tratamiento lo ayudó a recuperar la voz que sigue vigente en el nuevo milenio. "Nunca se nos pasó por la mente reemplazar a Klaus, le dijimos que lo esperaríamos hasta que se recuperara, no importaba si el disco se atrasaba. Incluso pensamos en separarnos si Klaus no podía seguir, porque él es fundamental en la banda", dijo Schenker, según se destalla en el documental.



Video: YouTube, cuenta: Scorpions.

El concierto de Scorpions estará amenizado por canciones de alta data, que se compusieron en las décadas de los 70 y los 80. Temas duros como Rock You Like A Hurricane y Big City Nights, además de baladas que levantaron el romanticismo en aquella época: Holiday y Still Loving You.

Para el concierto, se habilitan cinco localidades: Crazy World a USD 180, Blackout a USD 160, butacas a USD 89, preferencia a USD 70 y general a USD 50.