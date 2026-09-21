La cantante Alejandra Guzmán demanda al hombre que intentó moverle la pierna tras su lesión de cadera

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La cantante Alejandra Guzmán reapareció este lunes 21 de septiembre de 2026 para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, luego de sufrir una luxación de cadera durante un concierto en Veracruz.

Guzmán también reveló que tomó acciones legales contra una persona que, según su versión, intentó moverle la pierna sin autorización cuando se encontraba recibiendo atención médica.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Durante su presentación el sábado 19 de septiembre de 2026 en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La artista realizaba una pirueta junto a sus bailarines cuando sufrió la luxación de una de sus prótesis.

El incidente la dejó inmovilizada ante el público, obligándola a detener el espectáculo para ser auxiliada en la tarima.

“Disculpen, es que se me zafó la cadera. No sé qué hacer”, dijo la cantante nerviosa ante los asistentes.

Tras el percance, fue trasladada de emergencia a un centro médico local para recibir la atención especializada requerida.

Alejandra Guzmán lleva a juicio al hombre que intentó moverle la pierna tras su lesión.

¿Qué ocurrió después del incidente?

En un video difundido en redes sociales, Guzmán mostró una radiografía de su cadera y explicó lo que ocurrió después de su traslado al hospital.

Una vez en el hospital, un desconocido intentó manipular la extremidad de la cantante sin autorización ni placas previas.

Guzmán explicó que posteriormente llegó el médico del concierto, quien la atendió correctamente y le brindó la atención adecuada para estabilizarla.

Así mismo, la intérprete aclaró que esta persona ha difundido versiones falsas sobre el hecho.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”, detalló sobre el riesgoso momento.

La decisión de Alejandra Guzmán

Ante la gravedad de la situación y la desinformación generada, la artista optó por la vía legal para sentar un precedente.

“Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome”, afirmó de manera categórica durante su mensaje.

La cantante concluyó su pronunciamiento agradeciendo las muestras de afecto y apoyo de sus fanáticos. De esta forma, ‘La Reina del Rock’ prioriza su recuperación mientras deja el caso en manos de sus representantes legales.

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