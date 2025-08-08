En Ecuador, el Chagas sigue avanzando sin hacer ruido. 720 personas han sido diagnosticadas en los últimos cinco años. Pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que hay 158 275 con la infección. Detrás de esta brecha se esconde un problema mayor: una red de transmisión activa, invisible y subestimada, que se afianza en la precariedad.

📍 ¿Por qué debería importar el Chagas en Ecuador?

El Chagas no discrimina. Se ensaña con quienes tienen menos acceso a derechos básicos, como salud y vivienda digna.

La enfermedad se transmite por vectores que prosperan en casas de caña o madera, con grietas estructurales. El problema ya no es exclusivo del campo: hay casos crónicos en zonas rurales de Pichincha. En la región sur andina en zonas altamente endémicas, el riesgo se debe a la infestación del vector en áreas con animales domésticos (cuyes y cerdos), infraestructura sanitaria deficiente y acumulación de productos agrícolas al aire libre.

En la Amazonía, se reporta en áreas peridomiciliarias ocasionales, especialmente, en viviendas cercanas a bosques o zonas de tala.

🔎 La escena que lo revela todo

Es como vivir con una bomba de tiempo sin saberlo, alerta el biólogo Mario Grijalva, quien ha recorrido Ecuador y otros cuatro países de la región en moto detectando los focos activos del parásito. Muchas víctimas no presentan síntomas por décadas hasta que el daño al corazón o sistema digestivo es irreversible.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) acaba de publicar una actualización de las estimaciones de la enfermedad de Chagas en 21 países endémicos, con información disponible hasta 2018. En el caso de Ecuador calcula que el número de infectados ascendería a 158 275 y la incidencia sería de 8 casos por cada 100 mil habitantes expuestos al año.

La estimación anterior de la OPS del 2015 fue de 200 mil pacientes seropositivos y 14 casos por cada 100 mil habitantes/año.

🔬 Lo que hay detrás del rezago en el control del Chagas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce que Ecuador no logra eliminar la transmisión vectorial como otros países de la región por varias razones:

Condiciones ecológicas y climáticas favorables: El clima tropical y subtropical- con temperaturas y lluvias propicias- favorece la proliferación de vectores.

El clima tropical y subtropical- con temperaturas y lluvias propicias- favorece la proliferación de vectores. Urbanización desordenada y deficiencias en servicios básicos: El crecimiento urbano sin planificación da lugar a asentamientos con limitado acceso a agua potable y recolección de basura.

El crecimiento urbano sin planificación da lugar a asentamientos con limitado acceso a agua potable y recolección de basura. Alta movilidad poblacional interna y transfronteriza: Esto facilita la dispersión de vectores y la introducción recurrente de virus o parásitos a nuevas áreas.

Esto facilita la dispersión de vectores y la introducción recurrente de virus o parásitos a nuevas áreas. Complejidad del ciclo de transmisión: El Chagas tiene un ciclo de transmisión complejo, que involucra al parásito Trypanosoma cruzi , vectores triatominos adaptados a ambientes silvestres y domiciliarios, múltiples reservorios animales. También se transmite por la transmisión congénita o transfusional. Esto dificulta su control.

El Chagas tiene un ciclo de transmisión complejo, que involucra al parásito , vectores triatominos adaptados a ambientes silvestres y domiciliarios, múltiples reservorios animales. También se transmite por la transmisión congénita o transfusional. Esto dificulta su control. Manifestación clínica poco evidente. Puede permanecer asintomática durante años antes de presentar complicaciones graves.

📚 ¿Cómo llegamos con el manejo del Chagas en Ecuador?

Del 2020 al 2024 se identificó un promedio de 127 contagios por año. En lo que van del 2025 se identificaron 85 casos. Hay una diferencia significativa entre estas cifras y la cantidad de personas que la OPS calcula que estarían con la enfermedad.

Esto se debe, principalmente, a que 70% de personas con Chagas no saben que están infectadas. “Solo 10% de las personas que viven con Chagas reciben un diagnóstico y 1% tiene tratamiento eficaz”. Así lo explica Herve Verhoosel, vocero de la iniciativa Unitaid.

El MSP implementó la estrategia nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, Sífilis y enfermedad de Chagas (Etmi Plus). Se trata de un tamizaje sistemático de todas las embarazadas para detectar la infección por Trypanosoma cruzi.

La idea es encontrar los casos congénitos y reducir el riesgo de transmisión vertical. Pero desde el 2020 hasta hoy, el MSP apenas registra 15 casos de niños menores de un año y otros 66 de uno a 19 años.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) realizó una actualización de la distribución de los vectores en Ecuador. Se documentó la presencia de al menos 17 especies de triatominos distribuidas en 18 provincias del país, destacándose la Triatoma dimidiata y Rhodnius ecuadoriensis por su importancia epidemiológica.

🚧 Falta de acceso al diagnóstico

Aunque hay centros de salud de primer y segundo nivel que realizan el diagnóstico, mediante pruebas serológicas y el Inspi confirma diagnósticos en Guayaquil, Cuenca, Quito, Portoviejo y Loja, hay pacientes que deben recorrer grandes distancias hasta llegar a un punto de atención.

Grijalva advierte que el acceso al diagnóstico en todo el país aún es limitado y sin el diagnóstico no pueden acceder al tratamiento, que es gratuito. El MSP, por su parte, confirmó que la adquisición de medicamentos e insumos se realiza anualmente con base en los datos de morbilidad reportados.

📊 La realidad que muestran los datos

En El Oro, Guayas y Manabí, Pichincha y Loja el riesgo de transmisión es alto. De los 720 casos notificados desde 2020, el 68% se concentra en estas cinco provincias. Otros datos relevantes:

De 720 casos identificados, 371 corresponden al grupo etario de 20 a 49 años y otros 268 a personas tienen de 50 años en adelante. El 62,5% del total de diagnósticos es de mujeres.

corresponden al grupo etario de y otros a personas tienen de El del total de diagnósticos es de mujeres. Según la estimación de la OPS, 8,2 millones de personas en Ecuador están expuestos al vector.

A excepción de los niños, en esta enfermedad no es posible hablar con certeza de nuevos casos. Muchos de los diagnósticos llegan a edades adultas o tardíamente.

La OPS calcula que 30 731 personas están infectadas y padecen cardiopatía chagásica.

🧩 Claves para entender el Chagas

El Chagas se transmite por picaduras, transfusiones, trasplantes y de madre a hijo. También puede transmitirse por alimentos contaminados por los insectos vectores o por secreciones de reservorios animales mamíferos.

La enfermedad tiene fase aguda (a veces sin síntomas) y crónica (puede causar muerte súbita).

No existe vacuna. El tratamiento antiparasitario es más eficaz si se detecta a tiempo.

La mayoría de casos se detectan en fase crónica.

💡 La reconstrucción de viviendas como prevención

La reconstrucción de viviendas es una solución a largo plazo y sostenible para prevenir la transmisión del Chagas. Esto requiere de la aceptación a nivel familiar y la disponibilidad de recursos económicos. A nivel estatal hay un proyecto piloto de 34 casas en Loja, pero la idea es que esto se consolide y amplíe.

📊 Lo que falta por hacer

Ecuador tiene retos en el diagnóstico precoz y el acceso oportuno a tratamiento. La OPS plantea acciones en dos direcciones: mejorar los aspectos estratégicos y operacionales de la prevención y el control de la parasitosis. Por otro lado redoblar los esfuerzos para construir sistemas de información confiables, disponibles de forma oportuna y en el formato necesario. Esto podría servir como evidencia para tomar decisiones, monitorear, evaluar políticas y producir inteligencia epidemiológica para actuar.