Científicos, en camino de lograr eliminar el colesterol alto mediante la modificación genética

Una sola aplicación de terapia de edición genética redujo en un 50% el colesterol y los triglicéridos durante al menos un año, según revelaron investigadores en publicaciones de Time y CNN con base en un estudio del New England Journal of Medicine.

🧬 ¿Qué es la terapia CRISPR contra el colesterol alto?

Un tratamiento desarrollado por CRISPR Therapeutics utiliza la biotecnología CRISPR-Cas9 para desactivar el gen ANGPTL3 en el hígado.

Este gen produce una enzima que impide la descomposición natural de las grasas en la sangre.

La terapia imita una mutación genética natural descubierta en personas que nacen con niveles extremadamente bajos de lípidos y sin enfermedades cardíacas.

El procedimiento enfoca su acción en las células hepáticas para permitir que el organismo procese el colesterol de forma adecuada.

Para profundizar en otros enfoques innovadores de la ciencia médica, también puedes revisar nuestro análisis sobre los avances en el desarrollo de una vacuna contra el colesterol y la prevención de enfermedades cardíacas.

📉 Eficacia y duración del tratamiento en pacientes

El ensayo clínico evaluó a 15 personas con niveles severos de lípidos en la sangre.

Las mediciones al año de la aplicación mostraron que los participantes con la dosis más alta mantuvieron una reducción de casi 53 % en el colesterol LDL y 48 % en triglicéridos.

Los datos presentados por los doctores Luke Laffin y Steven Nissen, de la Cleveland Clinic, confirmaron que las células editadas en el hígado continúan replicando la modificación genética de manera duradera y segura.

💊 Alternativas frente a las estatinas diarias

Esta infusión experimental busca reemplazar el uso diario de estatinas o inyecciones periódicas.

Muchos pacientes abandonan los fármacos tradicionales durante el primer año de tratamiento, lo que disminuye su efectividad preventiva.

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El procedimiento generó efectos secundarios mínimos, como irritación en el punto de infusión.

Un nuevo ensayo clínico con 40 personas avanza en Estados Unidos y Australia para determinar la viabilidad de la terapia a largo plazo.

Colesterol alto; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es el colesterol y por qué es importante? El colesterol es una sustancia grasa que el organismo usa para formar células y producir hormonas, pero en exceso se deposita en las arterias y eleva el riesgo de enfermedades del corazón. Por eso se recomienda controlarlo con análisis periódicos, incluso si no hay síntomas. ❓ ¿El colesterol alto da síntomas o señales de alerta? Por lo general no: la hipercolesterolemia es “silenciosa” y solo se detecta con un perfil lipídico. En casos avanzados o genéticos pueden aparecer xantomas (bultos amarillos en piel/párpados), dolor de pecho al hacer esfuerzo, fatiga inusual o calambres en las piernas.

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