La actriz y comediante canadiense Claire Brosseau ha tomado una decisión que sacude al mundo del espectáculo.

Más noticias

A sus 48 años, tras vivir durante tres décadas contra una condición psicológica, solicita formalmente el acceso a la muerte asistida en Canadá.

Según informa Univision, la artista convive con el dolor desde los 14 años.

Su diagnóstico incluye depresión maníaca, trastornos alimentarios, ansiedad severa y un trastorno de personalidad que ha consumido su bienestar.

💔 Los “horrores” de Claire Brosseau

La protagonista de la película ‘Who Is KK Downey?’ describe su cotidianidad como una serie de tormentos internos.

El Espectador reporta que la actriz ha probado más de 25 medicamentos diferentes y múltiples terapias sin obtener un alivio real.

Ella confiesa que no puede hablar abiertamente de sus “verdaderos horrores” por miedo a las normas sociales.

Teme que, si revela la profundidad de su crisis, termine internada nuevamente en un hospital psiquiátrico contra su voluntad.

⚖️ La barrera legal del programa MAID

En el año 2021, la artista presentó su solicitud oficial al programa de Ayuda Médica para Morir (MAID) en su país.

No obstante, se enfrenta a un obstáculo legal: actualmente se requiere una condición física terminal para calificar al procedimiento.

Como detalla Telecinco, la actriz Claire Brosseau goza de una salud física óptima, lo que la excluye del beneficio legal vigente.

xiste una fecha clave en el horizonte: marzo de 2027, cuando la normativa canadiense podría ampliarse para incluir enfermedades mentales.

🕊️ Una decisión lúcida bajo apoyo médico

Su psiquiatra ha declarado recientemente en The New York Times que la postura de su paciente es razonable.

La especialista confirma que la actriz ha intentado suicidarse en varias ocasiones previas sin éxito.

Si finalmente logra acceder al programa en 2027, Brosseau desea despedirse rodeada de su familia y su perrita Olive.

“Es suficiente”, sentenció la intérprete, quien busca transformar su agonía en una transición suave y llena de dignidad.

Te recomendamos: