Ambiente presenta denuncia por presunto delito contra el agua por descarga en mar de Salinas

La Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena presentó la tarde de este lunes 24 de febrero de 2020 una denuncia ante la Fiscalía por presunta contaminación del agua en el cantón Salinas. La información fue difundida por el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma.

“Aproximadamente a las 10:00, moradores del sector San Lorenzo dieron a conocer una presunta contaminación ambiental, por descargas de aguas presuntamente contaminadas, con olores ofensivos y con una tonalidad gris. Esta actividad fue realizada por la Municipalidad de Salinas”, cita el documento. La denuncia es firmada por Richard Flores Gonzabay.



La queja circuló en las redes sociales debido la apertura de un canal a través de la playa de San Lorenzo para el desfogue del agua estancada en las calles aledañas al malecón, tras una intensa lluvia que empezó la noche del domingo. Maquinaria del Municipio de Salinas abrió el boquete como parte de un plan de contingencia establecido con anterioridad, según indicó el alcalde Daniel Cisneros.



Los turistas que disfrutaban del feriado de Carnaval en esta zona céntrica del balneario salieron del mar cuando el agua negruzca empezó a salir en abundancia por el canal improvisado. La medida genero protestas entre los bañistas. El alcalde negó que se tratase a aguas servidas, pese a que los visitantes se quejaron por la fetidez del líquido.



La intensa lluvia que soportó Salinas anegó algunas de sus principales calles, entre ellas las avenidas Segunda y Tercera. La situación se agravó debido a una fase de aguaje que habría causado el colapso del sistema de drenaje pluvial. El agua llegó a las pantorrillas y algunos transeúntes tuvieron que movilizarse en kayaks por estas vías.



Olga Guerra, integrante del Comité Cívico de Salinas, explicó que durante un mes y medio coordinaron acciones de control para este feriado con distintas autoridades, incluido el Municipio. Trabajaron en mejorar la recolección de desechos y en evitar desmanes en las vías del cantón por las noches.



“Pero esto se salió de contexto. No esperábamos que sucediera esto y menos que se tomara este canal para desalojar un agua negra y pestilente. Como comité no podemos decir exactamente qué tipo de agua es porque aún no se han realizado los análisis respectivos”, indicó Guerra.



El alcalde Cisneros reiteró que eran aguas lluvias. Además explicó que los tres sistemas de bombeo que tiene el cantón trabajaron al máximo de su capacidad para drenar el agua estancada. “Ante toda la desinformación expuesta en redes sociales, para conocimiento público, los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario son independientes. Por ende no existe posibilidad de que se unan con aguas contaminadas”, publicó en cuenta Twitter.



A las denuncias por una presunta contaminación ambiental se sumó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. “Aquella acción constituiría un delito en contra de los derechos de la naturaleza, que será denunciado por la Defensoría del Pueblo. La naturaleza tiene derechos y no se los puede vulnerar de esta manera”, escribió vía Twitter junto a uno de los videos publicados en redes.