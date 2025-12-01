Sabina volvió a demostrar por qué sigue siendo un imán generacional.

En su cita con Madrid, el músico desató una energía que sorprendió incluso a quienes lo han acompañado durante décadas.

Un adiós lleno de emoción y recuerdos

Sabina expresó un agradecimiento profundo al público que lo acompañó durante décadas.

Dijo que sus canciones crecieron con la gente y viajaron entre generaciones.

Figuras políticas y artistas asistieron al cierre de gira.

Todos lo vieron cantar con una voz rota que dejó ver lágrimas en varios momentos.

Un recorrido por más de cuatro décadas de música

El cantautor repasó temas de sus diecisiete álbumes publicados desde los años setenta, así lo cuenta HOLA.

Cantó 23 canciones, incluidas Calle Melancolía y Princesa.

Recordó también la historia detrás de Bulevar de los sueños rotos, inspirada en Chavela Vargas. Contó que la escribió mirándola a los ojos por primera vez.

Un final que no apaga su faceta artística

Sabina ya había anunciado en 2024 que se despediría de los grandes escenarios.

La gira vendió 700 000 entradas en 71 conciertos alrededor del mundo, como narra diario Las Américas.

Aunque deja los shows en vivo, seguirá ligado a la creación musical. Su carrera continúa, pero lejos de giras y largas jornadas.

Un artista marcado por momentos difíciles

El músico ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. Entre ellos el infarto cerebral de 2001 y una caída en pleno concierto en 2020.

El público lo vio despedirse con su clásico sombrero. Mucho después, celebró en privado con amigos y seres queridos.

