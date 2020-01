El cantante Saad Lamjarred será juzgado en Francia por violación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante marroquí Saad Lamjarred será finalmente juzgado en Francia por violación en lugar de por agresión sexual, según decidió este martes 21 de enero del 2020 la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París.

Lamjarred está acusado por una joven de haberla violado en el Hotel Marriot de París en octubre de 2016.



Con su decisión de este martes, la corte invalidó el dictamen pronunciado el pasado abril, en el que la jueza había considerado que la violación no estaba suficientemente probada y recalificó los cargos por los de agresión, informó en su web el diario Le Parisien.



Según el testimonio de la víctima, esta conoció al cantante en una discoteca parisina. Esa misma noche se dirigieron a otra fiesta y después a la habitación de Lamjarred, donde se besaron, pero cuando ella se negó a ir más allá el artista la golpeó y abusó de ella.



El cantante, de 34 años y considerado el rey del pop marroquí, niega la acusación, aunque según varios trabajadores del hotel cuando la joven empezó a gritar lo encontraron enfadado y amenazante, y suplicando de rodillas que no llamaran a la Policía.



No es la primera vez que Lamjarred se ve envuelto en un caso así. Ha sido acusado en otras tres ocasiones de violación: en 2010 en Nueva York, en 2015 en Casablanca (Marruecos) y en agosto de 2018 en Saint-Tropez, cuando fue encarcelado de manera provisional.

Su popularidad en Marruecos, no obstante, se mantiene fuerte. El cantante se ha beneficiado incluso del apoyo personal del rey Mohamed VI, quien le pagó su defensa en este último conflicto con la justicia y le proporcionó los servicios de su bufete de abogados preferido en Francia, el del letrado Eric Dupond-Moretti.