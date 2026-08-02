Rosalía pide disculpas en pleno concierto en Buenos Aires – Argentina

Rosalía dejó atrás la polémica que marcó sus días previos en Argentina y celebró este sábado 1 de agosto una noche cargada de emoción junto a sus seguidores, en el primero de los cuatro conciertos del “LUX Tour” en Buenos Aires.

La publicación que desató la polémica

Días antes del concierto, la cantante catalana repostó un video de la exactriz Mia Khalifa, en el que la ahora influencer celebraba el triunfo de España desde un balcón en Nueva York. De fondo en esa grabación sonaba “La Perla”, una de las canciones más famosas del disco LUX de Rosalía, mientras un texto sobreimpreso proclamaba que la vida sonaba distinta ahora que “las Perlas” -en referencia al equipo argentino- habían sido derrotadas en la final del Mundial 2026.

El mensaje generó un aluvión de críticas en Argentina. Muchos seguidores interpretaron el gesto como una mofa directa hacia la albiceleste, y la indignación se extendió rápidamente por redes sociales. Aunque la artista eliminó la publicación casi de inmediato, el enfado del público argentino creció hasta amenazar con convertirse en un boicot organizado. Con la gira en Buenos Aires a la vuelta de la esquina, numerosos fans comenzaron a mover una campaña en redes en la que aseguraban pedir la devolución de las entradas del concierto, o incluso quedárselas sin acudir, con el objetivo de dejar el recinto vacío como forma de protesta.

Las disculpas de Rosalía en pleno concierto

Rosalía abrió el espectáculo con una disculpa por el revuelo generado y recibió una ovación masiva del público que colmó el estadio Movistar Arena. La artista pidió disculpas por su publicación y recordó su primera presentación en Argentina, en el festival Lollapalooza de 2019, cuando comenzaba a consolidar su carrera internacional.

“Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: ‘Lo he logrado’. La primera vez que me la dieron fuera de mi país”, afirmó, según reportó EFE.

Al finalizar sus palabras, el Movistar Arena estalló en aplausos y miles de personas corearon el nombre de Rosalía durante varios minutos, en una de las escenas más emotivas de la primera noche en Argentina.

El concierto, entre nervios y celebración

Vestida como una bailarina clásica, con un tutú amarillo y zapatillas de punta, Rosalía inició su repertorio ante cerca de 15.000 asistentes que esperaban su regreso al país. Abrió con “Sexo, violencia y llantas” y minutos después interpretó “Reliquia”, con uno de los versos más celebrados de la noche: “El cielo nació en Buenos Aires”.

El espectáculo tuvo como invitada a la cantante argentina Ángela Torres, en el segmento conocido como “El Confesionario”. Otro de los momentos más destacados fue la interpretación de “La Perla”, coreada por todos los espectadores. Rosalía también sorprendió al interpretar en inglés “Can’t Take My Eyes Off You”, el clásico popularizado por Frankie Valli, y emocionó al público al sentarse al piano para cantar “Alfonsina y el mar”, la canción popularizada por Mercedes Sosa.

Rosalía continuará con sus otros tres conciertos en Buenos Aires los días 3, 5 y 6 de agosto. Tras cerrar su paso por Argentina, realizará dos presentaciones, el 10 y 11 de agosto, en Río de Janeiro.

Con información de EFE