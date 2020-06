Arranca el rodaje de la quinta parte de la serie 'La casa de papel'

LEA TAMBIÉN

La quinta temporada de 'La casa de papel' se pone en marcha. Tokio, Denver, Lisboa, Estocolmo, el Profesor y el resto de la banda vuelven a la acción para filmar los capítulos de la quinta temporada que resolverá el destino del golpe al Banco de España.

El inicio del rodaje lo anunció Netflix en un video en el que algunas de las estrellas de sus series y películas españolas hablan de cómo encaran el regreso a los rodajes de sus producciones tras el obligado parón por la pandemia de coronavirus.



Ahí están Ester Expósito y Omar Ayuso ('Élite'), Blanca Suárez ('Las Chicas del Cable'), Quim Gutiérrez ('El vecino'), Miguel Ángel Silvestre ('Sky Rojo') y también varias de las estrellas de 'La casa de papel'.



Álvaro Morte, Itziar Ituño, Najwa Nimri y el director Koldo Serra resumieron en unas frases sus sensaciones ante la inminente filmación de la quinta temporada. "Lo qué más ilusión me hace de volver a rodar es reencontrarme con toda la gente", dice Morte mientras sujeta los lentes que luce su personaje en la serie.



"Me hace mucha ilusión saber que dentro de poco empiezo a rodar", dice una jovial Nimri. "Lo que más ilusión me hace es saber cómo termina la historia", apunta Ituño, que volverá a dar vida a la antaño inspectora Murillo, ahora conocida como Lisboa.

Y a la actriz vasca no le falta razón. Los ocho capítulos de la cuarta temporada de 'La casa de papel' no resolvieron el golpe al Banco de España y dejaron al Profesor en una situación límite.

"¡Jaque mate, hijo de p...!", le dice la inspectora Sierra (Najwa Nimri) a Sergio Marquina tras descubrir su escondite. ¿Disparará? ¿Le tomará como rehen? ¿Se unirá Sierra a la banda ahora que el estado le ha dado la espalda? Son algunas de las dudas que deberá resolver la quinta parte de 'La Casa de Papel'.