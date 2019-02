Rock, comedias y biografías se verán en marzo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marzo se acerca y, como es habitual que el calendario arranca una hoja del mes, están listas las series y películas que se estrenarán en las plataformas digitales y los canales de suscripción.

HBO traerá dos novedades de consideración. Una es la séptima y última temporada de ‘Veep’. Protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, esta comedia cuenta las aventuras de ficción de la vicepresidenta Selina Meyer, quien no se siente cómoda como la segunda al mando de la nación más poderosa del mundo.



La serie, que se emite desde el 2012, ha ganado varios Premios Emmy, pero la enfermedad de Julia Louis-Dreyfus, quien debió someterse a un tratamiento por su cáncer de mamas, obligó a posponer las grabaciones y luego a planificar el final. Los siete episodios que cerrarán las peripecias televisivas de Selina Mayer se verán desde el 31 de marzo.



Otro estreno de HBO es la cuarta temporada de ‘Psi’, escrita y dirigida por Contardo Calligaris y protagonizada por Emilio de Mello, quien encarna a un terapeuta nada tradicional. A lo largo de sus tres temporadas, ‘Psi’ ha sido reconocida por los Emmy y los Telly Awards. Los nuevos 10 episodios se verán desde el 24.



Netflix también anuncia estrenos de relevancia, como la quinta temporada de ‘Arrested Development’, sitcom producida por Fox y centrada en los Bluth, una familia disfuncional que ha perdido su riqueza económica y que muestra sus miserias en un estilo de documental falso. Los episodios se verán desde el 15 de marzo.



También estará disponible ‘Love, Death & Robots’, una serie de antología de animación con Tim Miller y David Fincher como presentadores. La primera temporada está conformada por 18 cortos para adultos, y estarán listos para verse desde el 15.



Desde el 8 de marzo estará al aire la tercera temporada de ‘La vida desastrosa de Saiki K.’, basada en el exitoso manga ‘Saiki Kusuo no Psi-nan’. El protagonista es Kusuo, un estudiante que nació con todo tipo de habilidades psíquicas. Ahora, un viaje de amigos que parecía de lo más normal del mundo se convertirá en un suceso que podría destruir a la ciudad de Oshimai y a Japón.



Entre las películas se destaca el estreno de ‘Emboscada final’, el 29 de marzo, que une a los consagrados actores Kevin Costner y Woody Harrelson como los detectives que tuvieron la misión de atrapar a los famosos bandidos Bonnie y Clyde. Para Harrelson se marca su regreso a la televisión después de la primera temporada de ‘True Detective’. El actor viene de trabajar arduamente en proyectos cinematográficos como ‘Zombieland 2’, aunque el gran público que vio ‘Venom’ descubrió que encarnará al villano Carnage en la secuela de este derivado del Hombre-Araña.



Antes, el 22, se podrá ver ‘The Dirt’, una dramatización que se enfoca en la caótica trayectoria del grupo de heavy metal Mötley Crüe. Es obviamente un intento de subirse a la ola de la nostalgia ochentera que ‘Bohemian Rhapsody’ dio inicio en el cine.



La nueva película roquera se basa en ‘The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band’, una autobiografía escrita por Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil y Nikki Sixx, aunque tuvo la colaboración del periodista Neil Strauss.

Y un poco antes, el 13 de marzo, por fin estará disponible ‘Triple frontera’, la cinta que filmó Ben Affleck en Colombia. Se trata sobre un grupo de exsoldados de operaciones especiales de EE.UU. que sienten que su servicio por la patria no tuvo recompensa. Su plan: robar USD 65 millones a un narco sudamericano.